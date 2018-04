Rivera amenaza con retirar el apoyo a los Presupuestos si el Gobierno pacta acercar a los presos de ETA

Ciudadanos ha añadido nuevas "líneas rojas" a los Presupuestos Generales del Estado. Pese a que la formación ya alcanzó un acuerdo con el Gobierno, su secretario general, José Manuel Villegas, ha advertido este lunes que retirarán su apoyo a las cuentas si el Ejecutivo consigue el respaldo del PNV con un pacto que incluya el acercamiento de los presos de ETA o ceder a Euskadi la gestión de la caja de la Seguridad Social. "Efectivamente. Si se dan nuevos privilegios [a los nacionalistas vascos y a los reclusos de la banda terrorista], nosotros vamos a votar en contra", ha sentenciado el número dos del partido, tras una reunión de la ejecutiva nacional en Madrid.

Pese a que los peneuvistas no quieren abrir negociaciones oficiales mientras continúe en vigor la aplicación del artículo 155 en Cataluña, PP y PNV mantienen actualmente conversaciones informales sobre los Presupuestos y los nacionalistas vascos no han presentado una enmienda a la totalidad a las cuentas. Pese a ello, en Génova niegan que el trato a los presos de ETA y la gestión de la Seguridad Social forme parte de esos contactos. "El PP sigue comprometido con la unidad de la caja de la Seguridad Social. Es un pilar de nuestra democracia", ha repetido Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación de los populares, que ha añadido que tampoco se concederá "ninguna contrapartida" a los miembros de la banda terrorista, que prevé anunciar su disolución el primer fin de semana de mayo: "Ante esos asesinos no hay nada que ceder. Y reivindicamos que hay que esclarecer más de 300 atentados y establecer un relato con vencedores y vencidos. No puede haber cesiones. Ni en política penitenciaria ni en nada".

Pese a ello, Ciudadanos insiste. "Los nacionalistas vascos, socios de Rajoy, relanzan ahora su exigencia de romper la caja de la Seguridad Social. Ya basta de insolidaridad y privilegios. ¿PP y PSOE no han aprendido nada del golpe en Cataluña?", ha escrito Rivera este lunes en su cuenta de Twitter. Sobre los presos de ETA, también se pronunció el pasado fin de semana: "Nos vamos a encargar de que nadie pretenda cambiar lo que es la Justicia y conceder privilegios a los que solo se dedicaron a sembrar terror".