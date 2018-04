El PNV decide no presentar enmienda a la totalidad de los Presupuestos

El PNV va a darle una oportunidad al Gobierno central. El Euzkadi Buru Batzar, reunido en la tarde de este jueves en Sabin Etxea, ha decidido no presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado de 2018. De esta manera, "concede una oportunidad a la apertura de un nuevo tiempo de diálogo político entre el Estado y Cataluña", cita el partido de Andoni Ortuzar. "El PNV proclama, una vez más, su oposición frontal al artículo 155, y cree que la decisión hoy adoptada es la mejor para propiciar su desactivación a la mayor brevedad posible".

El PNV subraya, no obstante, que su formación no da un cheque en blanco ni al Gobierno español ni al Partido Popular para superar el trámite presupuestario. "El EBB quiere recordar que el acuerdo firmado el año pasado, que resultó tan beneficioso para Euskadi, en nada obliga a EAJ-PNV de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2018", explica en una nota.

Sabe además el PNV que no presentar enmienda a la totalidad no implica la aprobación de las cuentas, sino ganar algo más de tiempo para que el Gobierno central haga algún gesto de distensión con Cataluña, antes de la votación de las enmiendas de totalidad prevista para el próximo jueves. Con este paso, el PNV abre la puerta a votar en contra de las enmiendas a la totalidad, aunque esta decisión no ha sido adoptada este jueves. Votar en contra de las enmiendas de devolución de las cuentas no supondría aprobar los presupuestos para 2018, sino ganar tiempo para el momento definitivo de la votación de los mismos, a finales de mayo (22 a 24), después de la fecha límite que tiene el Parlament catalán para investir un president y formar un gobierno estable que desactive la intervención de la comunidad a través del artículo 155.

El EBB ha tomado esa decisión después de mantener diversos contactos con "actores políticos, incluidos dirigentes de las formaciones independentistas catalanas. Hasta el momento, la política ha brillado por su ausencia en la gestión de la crisis catalana, una crisis de Estado que también afecta a Euskadi, a los vascos y a las vascas", sostienen la resolución.

Según dice la nota de la ejecutiva nacionalista "ese vacío ha sido ocupado por la judicialización de la política, con los nefastos resultados ya conocidos: representantes de la ciudadanía catalana en prisión o en el exilio, ausencia de Govern, instituciones intervenidas... Ante esta situación de excepcionalidad, hemos decidido asumir un compromiso activo que facilite vías de entendimiento y proporcione el tiempo necesario para revertir esta situación. Es esto lo que persigue este gesto del EBB a la hora de afrontar el primer trámite presupuestario, al que aún seguirán dos más: la votación de las enmiendas a la totalidad, el próximo jueves, y la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados del dictamen de la Comisión, entre el 22 y el 24 de mayo".