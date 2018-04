El PP apura el plazo y analiza los documentos sobre la comisión de investigación a Cifuentes

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, la pasada semana. En vídeo: La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy. EFE | ATLAS Efe

Mientras corre la cuenta atrás, el PP analiza ya la documentación que le ha enviado Ciudadanos sobre la comisión de investigación que ha propuesto por las irregularidades en el máster que supuestamente cursó Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos. El pasado sábado, el partido encabezado por Albert Rivera dio un "ultimátum" de dos días a los populares para que se pronunciaran definitivamente sobre el caso Cifuentes: o apoyaban la creación del organismo o "forzarían" la dimisión de la líder autonómica. Pero los populares apenas tardaron tres horas en devolver la pelota al tejado de su oponente. El equipo de la presidenta regional dijo que respaldaría la comisión si se ajusta al "reglamento". Y, para ello, necesitaba conocer por escrito la propuesta, que le han remitido a primera hora de la mañana del lunes.

A las doce del mediodía acaba el plazo de 48 horas que Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, dio al partido conservador. Según fuentes del PP, desde las nueve y media de la mañana, dirigentes del Gobierno regional, del PP autonómico y del grupo parlamentario estudian la propuesta del partido de Rivera. Pero fuentes del partido repiten que no creen que sea posible pronunciarse sobre su apoyo antes de que acabe el tiempo dado por Aguado. En ese sentido, el coordinador nacional de los populares, Fernando Martínez-Maillo, ha instado este lunes a su rival a negociar la comisión "al margen de ultimátums".

Ambas formaciones juegan a erosionar a su oponente. Ante la idea de Ciudadanos de aprovechar el caso del máster para desangrar al PP con una comisión de investigación, los populares han decidido que no cederán tan fácilmente y que, al menos, compartirán el desgaste electoral. El partido encabezado por Mariano Rajoy no tiene pensado acelerar ninguna decisión sobre Cifuentes mientras Albert Rivera no dé antes el paso de apoyar una moción de censura que le daría el gobierno al PSOE. Su estrategia pasa por forzar a Aguado a que se pronuncie sobre si apoyará una iniciativa que lleve a la izquierda al poder. Una decisión que, según creen fuentes de las dos fuerzas políticas, le pasaría factura después a Ciudadanos en las urnas.

De ahí, la insistencia de los populares de alinear a su oponente con Podemos y los socialistas. "Es el momento de saber si Ciudadanos está del lado de PSOE y Podemos o, en cambio, quiere saber la verdad", ha insistido Martínez-Maillo este lunes, apenas unas horas antes de que el equipo de Aguado anuncie su decisión. O dan su brazo a torcer y amplían el plazo que ellos mismo se fijaron o fuerzan la dimisión de Cifuentes, a la que solo se le puede echar si sale adelante esa moción de censura que necesita los votos a favor de Ciudadanos. Así que el PP quiere que la formación de Rivera se enfrente a la misma pregunta que cuando estalló el caso: ¿El electorado de centro-derecha entenderá que apoye la iniciativa de la izquierda?