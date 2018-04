Rajoy elude el ‘caso Cifuentes’ y arenga al PP para que haga frente al auge de Ciudadanos

Mariano Rajoy, durante la convención nacional del PP. PACO PUENTES / ATLAS

Levantar los ánimos del PP frente al auge de Ciudadanos, alimentar el antagonismo con Podemos y poner en valor la lucha del Gobierno contra el independentismo y la crisis económica. Ese ha sido el objetivo del discurso con el que Mariano Rajoy ha cerrado la convención nacional de su partido este domingo en Sevilla. El presidente del Gobierno ha criticado a "los inexpertos lenguaraces que tantos consejos regalan" y que ofrecen modelos basados en las experiencias de otros países "como quien compra imanes para decorar un frigorífico". Y también a aquellos que "compadrean con tanto entusiasmo como rentabilidad con el gobernante extranjero que más insulta a España [Nicolás Maduro]". Referencias veladas a Ciudadanos y Podemos con las que el presidente ha buscado dar contenido político a un cónclave en el que las propuestas han quedado absorbidas por el agujero negro del caso Cifuentes.

El PP no ha encontrado en la convención nacional que ha celebrado en Sevilla el revulsivo que buscaba para revertir los malos datos de las encuestas. Justo en el fin de semana en el que el sondeo de Metroscopia le otorgaba un pírrico 20,4% de intención de voto, y la segunda posición, a más de ocho puntos de Ciudadanos, la formación conservadora ha visto cómo la polémica del caso Cristina Cifuentes reforzaba su dinámica negativa. El PP, ganador de las tres últimas elecciones generales, no obtenía datos tan malos desde hace tres años. Y solo las referencias a la aplicación del artículo 155, a la unidad de España y a la recuperación económica han despertado a los asistentes de su letargo.

"He cumplido con mi obligación. He asumido mi responsabilidad. He defendido la unidad, la libertad y la igualdad", ha dicho Rajoy entre los aplausos del público. "Fuimos capaces de sumar apoyos ante la decisión más dura, activar el 155", ha recordado sobre el acuerdo que alcanzó el PP con el PSOE y con Ciudadanos. "Tuvimos que negociar con tenacidad y ceder para que el no rotundo de algunos se transformara en un si entusiasta", ha seguido. "Creedme, no fue nada fácil", ha recalcado. "Pero era al Gobierno al que le correspondía asumir la responsabilidad, y lo hicimos como había que hacerlo. Y lo hemos seguido haciendo", ha añadido. Y ha subrayado: "Como cuando actuamos para frenar la investidura ilegal del señor Puigdemont, pese a las críticas y la incomprensión. Asumimos la responsabilidad y gracias a ello, un procesado por la Justicia no preside hoy la Generalitat".

Con el horizonte de las elecciones locales, autonómicas y europeas de 2019 en el horizonte, el PP quería emplear la convención nacional como un trampolín con el que lanzar una larga campaña. Sin embargo, no ha habido anuncio de ningún candidato. Tampoco se han puesto sobre la mesa propuestas programáticas de calado. Y por eso Rajoy ha intentado a movilizar a los suyos tras tres días de debates internos sobre el futuro de Cifuentes.

"Tenemos el aval de los hechos, la fiabilidad de nuestra oferta y del que cumple lo que promete y no promete lo que no puede cumplir", ha arengado el presidente a los suyos. "Somos el PP, especialista en salvar las dificultades, el partido que resuelve las crisis, el partido al que recurren los españoles cuando las cosas van mal". Y ha rematado: "Salgamos a ganar, porque la historia demuestra que cuando gana el PP gana España".