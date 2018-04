Rajoy: “Manifiesto el apoyo del PP a la presidenta de la Comunidad de Madrid”

FOTO: María Dolores de Cospedal, Mariano Rajoy, Juan Manuel Moreno Bonilla y Fernando Martínez Maillo durante la convención nacional del PP. / VÍDEO: Sigue en directo la convención nacional del PP. PACO PUENTES / QUALITY

"Manifiesto el apoyo del PP a la presidenta de la Comunidad de Madrid". Con su última frase en una intervención improvisada ante los medios, Mariano Rajoy ha querido consolidar este sábado la imagen pública de que su formación apoya a Cristina Cifuentes pese a la polémica sobre su máster. Sin embargo, el PP mantiene sus dudas sobre el futuro de la líder regional, que por ahora deja en manos de Ciudadanos.

"La presidenta de la Comunidad ya ha dado sus explicaciones en numerosas ocasiones", ha dicho Rajoy. "Ella también ha iniciado unas actuaciones ante la justicia, que será quien tenga que decidir lo que estime oportuno; y la universidad ha remitido a la fiscalía todas las decisiones, acuerdos, actas y temas que conocemos", ha seguido. "A partir de ahí, no tengo mucho más que decir. Manifiesto el apoyo del PP a la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Eso ha sido lo más parecido a una defensa contundente de Cifuentes por parte del PP. El resto de líderes populares, desplazados a Sevilla para participar en la convención nacional del partido, muestran un apoyo formal sin implicarse personalmente. Piden, también, explicaciones. Y dejan todo en manos de la investigación judicial.

"Habrá que estar a la espera", ha dicho la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, absteniéndose de dar un apoyo explícito a Cifuentes.

Así lo ha resumido Juan Vicente Herrera, el presidente de Castilla y León: "Como persona y como compañera de partido quiero mucho a Cristina Cifuentes, pero el conjunto de la sociedad y del PP lo que queremos es que se aclare esta situación y que no sea la que monopolice esta convención y el debate sobre el futuro".

"Hay una pregunta, y esa pregunta solo se puede contestar con un sí o con un no: ¿tiene la señora Cifuentes un máster expedido por la universidad de Madrid?", ha planteado el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. "Si la respuesta es que no, no ha dicho la verdad. Si la respuesta es que sí, ha dicho la vedad", se ha contestado. "Las contradicciones aparentes de la universidad, que las explique la universidad. Lo que no podemos es hacer responsable al alumno de un título que expide una universidad", ha argumentado. "O sí o no. Si lo tiene, la presidenta no nos ha mentido. Si no lo tiene, nos habría omitido la realidad. Necesitamos conocer si hay alguna irregularidad, en su caso, en el funcionamiento interno de la universidad". Y ha añadido: "Mientras no se demuestre lo contrario, ese título existe".

El futuro de Cifuentes está en manos de Ciudadanos. Si el partido de Albert Rivera decide apoyar la moción de censura que patrocinan el PSOE y Unidos Podemos, el PP tendrá que tomar una decisión inmediata sobre Cifuentes. Y si Ciudadanos no se suma al resto de la oposición, dejará pasar el tiempo para ver qué conclusiones depara la investigación judicial y actuar en consecuencia. La candidatura de la actual presidenta de Madrid para las elecciones de 2019 está en duda, aunque sigue contando con el apoyo de la secretaria general, María Dolores de Cospedal.