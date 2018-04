El PP se plantea ya que Cifuentes no vuelva a ser candidata en 2019

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aprovechó ayer la inauguración de la convención del partido para defender a Cristina Cifuentes frente a la polémica que le rodea por las supuestas irregularidades en la obtención de un máster.

“Hay que apoyar lo nuestro y a los nuestros (…) Somos el adversario a batir por todos, no hace falta que comente los temas que están de plena actualidad estos días”, dijo la número dos del partido en referencia a la líder regional de la formación, a la que no aludió personalmente. “¡Parece mentira los temas que son de actualidad y los que no!”, añadió. “Van a tratar de desacreditarnos, de que lleguemos a las urnas cansados, desmoralizados. No lo van a conseguir. Sabemos, a pesar de la dificultad, mantenernos fuertes”.