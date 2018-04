Cristina Cifuentes y su máster, últimas noticias en directo

EL PAÍS

"Yo he intentado recuperar los correos electrónicos que mandé y recibí desde la Delegación de Gobierno, pero no ha sido posible", explica Cristina Cifuentes. "Respecto al trabajo de fin de máster, no es que no lo enseñe, es que no lo he encontrado aún", dice la presidenta, que no está segura de haberlo guardado. "Fíjese si este máster era importante, importantísimo, que este máster lo hice en 2012 y lo recogí el título en 2018", añade para quitar importancia al asunto.