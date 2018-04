Rajoy persiste en presentar sin apoyo los Presupuestos para llegar a 2020

No hay la menor pista de que el PNV vaya a acceder a apoyar los Presupuestos Generales del Estado para mantener no solo las cuentas que ha hecho Mariano Rajoy sino también los compromisos del Estado con el Gobierno vasco. Aun así, el Ejecutivo no da marcha atrás y presenta hoy su proyecto para 2018 con la expectativa de que dentro de unas semanas el PNV cambie de opinión. Rajoy no se resigna a prorrogar los Presupuestos, con un afán más político que técnico, y confía en aprobarlos para salvar la legislatura y mantenerse en la presidencia hasta convocar elecciones generales en 2020 con él al frente.