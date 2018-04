Rajoy toma las riendas de la negociación de los Presupuestos

“El Gobierno apela a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para que defiendan el interés general de los ciudadanos, sean útiles a la sociedad y, de manera compartida apoyen estos Presupuestos”. Esta petición del portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros extraordinario del martes, tendrá su traducción en el trabajo personal que emprenderá ahora Mariano Rajoy para que los Presupuestos sean compartidos. No se parte de cero, porque el presidente ya ha tenido contactos sin publicidad con representantes del más alto nivel de los partidos a los que necesita para sacar adelante las cuentas de 2018. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también ha estado y continúa implicada en conseguir los apoyos necesarios. Y la agenda del Ejecutivo empieza a gravitar alrededor de unas negociaciones fundamentales para asegurar la estabilidad de la legislatura.

El martes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicará exhaistivamente el proyecto tras entregárselo a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. El miércoles, Rajoy recibirá en La Moncloa a una delegación de Las Kellys, el colectivo de camareras de piso que reivindica una mejora de sus condiciones de trabajo, todo un guiño a Nueva Canarias. Y durante la semana es previsible que el gabinete presidencial reciba una llamada de Román Rodríguez, el presidente de los nacionalistas canarios para resolver los compromisos políticos pendientes del acuerdo sobre los Presupuestos de 2017 —estatuto de Canarias, regimen económico y fiscal o sistema electoral— como paso previo a iniciar la negociación sobre los de 2018.

Aunque convencer al PNV es más urgente que lograr el apoyo de NC, también requiere de un mayor margen de tiempo. Tras la convulsión de la semana pasada por el encarcelamiento de dirigentes independentistas catalanes y la detención de Carles Puigdemont, para los nacionalistas vascos es ahora mismo imposible el más mínimo acercamiento al PP. También era imposible para los dirigentes del PNV llegar al Aberri Eguna de ayer en plenas negociaciones con el Gobierno. E imposible es, finalmente, adoptar un brusco cambio de posición cuando aún queda un mes para hablar.

Investidura en Cataluña

Rajoy intentará acompasar las negociaciones de las cuentas a la evolución de los acontecimientos en Cataluña. La fallida votación para investir a Jordi Turull como presidentha puesto en marcha el descuento de dos meses tras el que será obligatorio convocar elecciones si no hay nuevo Govern. El Ejecutivo trabaja con la hipótesis de que eso apremiará a los independentistas a elegir a un presidente “efectivo”. Una vez constituido su gobierno, Rajoy no demorará ni un segundo el levantamiento del artículo 155 y Cataluña recuperará su autogobierno. Según el planteamiento gubernamental, el PNV ya no tendrá razones para negarse a negociar unos Presupuestos cargados de partidas beneficiosas para el País Vasco.

Entonces, Rajoy hablará personalmente con el lehendakari, Íñigo Urkullu y con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; y el portavoz parlamentario, Rafael Hernando, también tendrán un papel protagonista. Sus interlocutores en el PNV serán el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, y el del Congreso, Aitor Esteban.

No obstante, desde el partido vasco se advierte de que la política nacional complicaría extraordinariamente las negociaciones incluso tras el fin del 155. Ciudadanos fiscalizará cualquier concesión del Gobierno a los nacionalistas vascos, argumentan desde el PNV, y eso limita la capacidad de acción del PP. De hecho, Sáenz de Santamaría y Erkoreka llevan semanas sin concretar una cita para abordar si es posible iniciar la trasferencias de competencias que piden los nacionalistas para completar el estatuto vasco. Ambas partes separan las dos negociaciones, pero que ninguna haya comenzado sirve como termómetro de las dificultades a las que se enfrenta Rajoy para culminar con éxito su proyecto.

El presidente quiere creer que es posible sacar adelante los Presupuestos, aunque sabe que un chispazo en Cataluña puede echar por tierra la operación, acrecentar la debilidad intrínseca que supone su minoría parlamentaria y poner en peligro la duración de la legislatura.