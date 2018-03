Ciudadanos estrecha lazos con Macron con contactos “permanentes”

Los lazos entre Albert Rivera y Emmanuel Macron se estrechan. A falta de apenas un año para los comicios europeos, ambas formaciones han multiplicado sus contactos ante la posibilidad de una futura alianza en Bruselas, que desde el partido español aún observan con mucha prudencia. Rivera se vio la cara el pasado febrero en Salamanca con uno de los hombres fuertes del presidente galo y, esta semana, dos miembros de su ejecutiva devolverán la visita al socio francés.

La victoria de Inés Arrimadas en la cita con las urnas del pasado 21-D y el auge de Rivera en los sondeos han convertido a la cuarta fuerza política del Congreso en un tentador aliado en Europa. Ciudadanos y el partido de Emmanuel Macron, En Marche!, han multiplicado sus contactos en los últimos meses a través de comunicaciones de teléfono y mensajes entre los gabinetes de sus líderes hasta calificarlos como "permanentes". Además, tras el encuentro hace un mes en Salamanca con Pieyre-Alexandre Anglade, uno de los hombres fuertes del presidente galo, dos miembros de la ejecutiva de Ciudadanos acudirán esta semana al primer encuentro nacional de las juventudes de la formación del jefe de Estado de la República.

"Somos el único partido invitado", repiten fuentes de Ciudadanos, que detallan que Toni Roldán, secretario de Programas y Áreas sectoriales de la ejecutiva, participará como ponente en la cita convocada por el partido de Macron el próximo 17 de marzo en París. También asistirá como invitada Melisa Rodríguez, secretaria de Juventud y responsable del Área de Energía y Medio Ambiente. No son dos cargos secundarios dentro de la formación encabezada por Rivera, sino dos diputados consolidados, que asumen cada vez un mayor protagonismo en la cuarta fuerza política del país.

De esta forma, con la participación en la primera convención nacional de las juventudes de En Marche!, Ciudadanos intensifica aún más unas relaciones en alza que se evidenciaron con la visita que hizo Anglade el pasado febrero a Salamanca, cuando se sumó al Campus Joven del partido de Rivera. El dirigente intervino como ponente en unas jornadas que aprovechó también para verse con relevantes cargos del partido, como el propio presidente de la formación española, que ha definido reiteradamente a Macron como un referente mundial del "progresismo liberal".

Según varias fuentes de la dirección de Ciudadanos, el partido de Macron no ha puesto hasta ahora ninguna oferta concreta sobre la mesa para buscar una alianza en Bruselas y se ha limitado a "tantear" a la fuerza española. "Hemos hablado sobre todo de políticas en las que estamos próximos para poder impulsarlas juntos, pero no de estrategias", explica un miembro de la ejecutiva, que cree que hasta 2019 no llegará ninguna oferta desde París a este respecto. Aunque el partido encabezado por Rivera no descarta posibles escenarios, no contempla de momento un futuro en la UE fuera del grupo ALDE (Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa).

En Ciudadanos son conscientes de que marcharse a un grupo nuevo con el partido de Macron puede suponer quedar subyugados al partido del presidente de la República, uno de los principales actores de Europa. Además, la influencia de la formación de Rivera dentro de ALDE va in crescendo y prevén que su peso aumente todavía más, en base a las últimas encuestas que la colocan como una de las formaciones del grupo con mejores expectativas electorales —teniendo en cuenta, además, que para los comicios europeos se establece un distrito único—. Según fuentes de la ejecutiva de la cuarta fuerza política española, Ciudadanos baraja otra opción: trabajar para atraer, precisamente, a Macron al grupo comunitario de los liberales, con la posibilidad de reformarlo desde dentro para que tenga cabida la formación francesa.