Albert Rivera: “Me veo capaz de gobernar con gente del PP y del PSOE”

Albert Rivera (Barcelona, 1979) vive un mes de ensueño. Tras ganar las elecciones catalanas, las encuestas lanzan a Ciudadanos como alternativa de Gobierno.

Pregunta. Metroscopia los sitúa por primera vez como primera fuerza. ¿Cómo lo interpreta?

Respuesta. Hay que ser prudentes. Pero hay una tendencia. Es un cambio de ciclo. Estamos en una legislatura transitoria: ni lo nuevo ha llegado, ni lo viejo ha muerto.

P. ¿El 21-D ha sido clave para el impulso de Ciudadanos?

R. Nacimos hace 11 años en Cataluña para esto. La lección es que hemos demostrado que al nacionalismo no hay que copiarle, hay que ganarle. Y la consecuencia es que España ve lo que hemos defendido en Cataluña y lo quiere para toda España.

P. Pero Ciudadanos ganó y se echó a un lado ¿Fue un error?

R. Es mejor decir la verdad. Ganamos las elecciones, pero no podemos gobernar. Hay una ley electoral que no se ha cambiado en 35 años por el PP y el PSC. Y Podemos ha traicionado a sus votantes. En este momento, con los que están en la cárcel y los huidos, podemos pelear la presidencia de la Mesa. De hecho, estamos a tiempo.

P. Se les ataca por estar en la oposición, sin mojarse en Gobiernos. ¿Por qué no entraron en el de Rajoy?

R. No había que gobernar con el PP porque es un proyecto agotado, marcado por la corrupción. La única manera en que habríamos entrado hubiera sido con un Gobierno nuevo, un presidente nuevo y un proyecto nuevo. Estaba convencido de que el proyecto nuevo no podía ser con Rajoy.

P. Pero, si el PP respeta el pacto, ¿seguirán respaldándolo?

R. La estabilidad es un valor fundamental. Lo hemos visto con Cataluña. Ahora bien, los compromisos políticos hay que cumplirlos. Por tanto, está en manos del Gobierno. Se ha cumplido en materia económica en algunos asuntos, pero una nación no es solo la contabilidad. Hay precariedad laboral, la educación no funciona...

P. ¿En Andalucía tampoco les interesó entrar en el Gobierno?

R. Tomamos una decisión acertada. Se puede trabajar desde la oposición. Ahora bien, también decidimos que, a partir de 2019, estamos dispuesto a entrar, a encabezar, a compartir Gobiernos en coalición. Eso cambiará el mapa político español.

P. ¿Cree que los ciudadanos les ven como el recambio en la derecha del PP?

R. No lo comparto y tampoco lo comparten los ciudadanos. En las encuestas de auto-ubicación ideológica, la gente que nos vota se sitúa en el 5,4, el 5,2..., dependiendo del sondeo. Hay un liberalismo progresista que crece en el mundo, como Macron o Trudeau. Y Ciudadanos es hermano de eso. Debemos pensar cómo hacer políticas progresistas sin sacrificar la economía. La verdadera revolución es la evolución. El verdadero cambio no pasa por poner patas arriba lo que funciona, pasa por cuestionar lo que no funciona.

P. Si llega al Gobierno, ¿cuál sería su prioridad?

R. En el plano económico-social, el paro y la precariedad. Y, en otro plano, la unión de los españoles. Cataluña como síntoma, no como problema.

P. ¿Sería posible reeditar el acuerdo con el PSOE?

R. Yo suscribiría otra vez los 200 puntos, pero creo que Sánchez no lo puede hacer. El PSOE se ha ido de ahí. Cree que tiene que pescar votos en Podemos.

P. Se le reprocha que Ciudadanos es personalista. ¿Tiene equipo para las autonómicas?

R. Si algo han demostrado las elecciones catalanas, es que en Cataluña tenemos un equipazo.

P. Pero es Cataluña, que es su origen, pero ¿y Extremadura, Castilla-la Mancha...?

R. A la gente hay que darle tiempo. A mí no me conocía nadie en 2006 y ahora me conoce. La trayectoria de nuestros líderes regionales o municipales es de dos años.

Rivera, durante la entrevista en la sede madrileña del partido. Álvaro García

P. ¿Qué valor da a los elogios que Aznar le dedica?

R. Tiene que ver con la crisis interna del PP. No me siento próximo a Aznar. No soy del PP.

P. ¿Habría que adelantar elecciones?

R. El botón rojo lo tiene solo el presidente. Quiero estabilidad por un lado y, por otro, reformas. Si tuviera que hacer la carta a los Reyes Magos, España necesita reforzar el Gobierno, hacer uno nuevo, limpio, creíble y que tenga un proyecto de país.

P. El Tribunal de Cuentas ha cuestionado sus datos contables.

R. Me preocupa lo que puede parecer y no es. Es lo contrario de lo que parece. Hemos hecho una aportación de más datos de consolidación de los grupos parlamentarios de los que decía la ley.

P. El PP está incumpliendo el acuerdo de investidura porque la senadora Barreiro no dimite. ¿Hasta cuándo aguantarán?

R. Hemos sido muy claros. Tan claros que el presidente de Murcia tuvo que dimitir. Le pido al PP que, en vez de atornillar a la gente en los escaños, cumpla lo firmado. La corrupción del PP no debe sacrificar las políticas sociales y económicas. Espero que antes del debate de los Presupuestos esto esté resuelto.

P. ¿No apoyarán los Presupuestos si sigue en el cargo?

R. Si el PP incumple el acuerdo, congelaríamos las relaciones. Es de sentido común.

P. Antes hablaba de que no entró en el Gobierno porque no creían en ese proyecto. ¿Veta a Rajoy para un Ejecutivo en el que esté usted?

R. En política dos años es una eternidad y ahora las encuestas me permiten plantearme otras cosas, como ganar a Rajoy en las urnas. Si los españoles nos dieran la oportunidad de gobernar, lo haríamos. Me veo capaz de formar Gobierno con gente del PP y del PSOE, porque ya tengo acuerdos con ellos.