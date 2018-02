PP y PSOE se mantienen como primeras fuerzas políticas tras la aplicación del 155 en Cataluña, según el CIS

PP y PSOE se mantienen como primeras fuerzas políticas en España, según el barómetro de enero del CIS. Pese a la subida que registra Ciudadanos, que alcanza el 20,7%, es decir, más de tres puntos más que en el último sondeo, los partidos tradicionales conservan la primera y segunda posición, pese a que ambos pierden fuerza. El PP se sitúa en un 26,3% de estimación de voto, lo que supone la pérdida de dos puntos, y el PSOE con un 23,1%, pierde uno.

El barómetro del CIS refleja el ascenso de Ciudadanos como tercera fuerza política, por encima de Unidos Podemos que, con el 19% apenas gana medio punto.

En lo que respecta a los partidos independentistas catalanes, el resultado de las casi 2.500 entrevistas personales y domiciliarias realizadas en los primeros días de este año, muestra una leve mejora en estimación de voto tanto para ERC como para el PDeCAT, de menos de un punto.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha presentado este lunes su Barómetro del mes enero, el primero con intención de voto que realiza tras las elecciones catalanas del pasado mes de diciembre en las que Ciudadanos se hizo con la victoria.

La última encuesta del CIS con estimación de voto data del pasado mes de octubre y se hizo en los días justo después del referéndum independentista, pero antes de que el Senado aprobara la activación del 155 con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos. Entonces aún no se había votado la declaración de independencia en el Parlament, no había entrado en prisión ningún conseller y Carles Puigdemont todavía no había huido a Bélgica.