Rajoy: “Como partido hemos cometido errores en Cataluña, pero la respuesta del Gobierno ha sido buena”

Mariano Rajoy ha reconocido este lunes que el PP ha cometido errores en Cataluña, aunque ha defendido que el Gobierno acertó al activar el artículo 155 de la Constitución para detener el desafío independentista. “Nosotros, como partido, hemos cometido errores, los admitimos y tendremos que aprender de los mismos”, ha dicho el presidente del Gobierno durante la Junta directiva nacional del PP. “La respuesta que ha liderado el Gobierno a esta situación ha sido buena para España aunque acaso no lo haya sido para el Partido Popular”, ha añadido, subrayando que los independentistas han abandonado la unilateralidad y advirtiendo de que el Gobierno recurrirá “inmediatamente” ante el Tribunal Constitucional si Carles Puigdemont intenta ser investido president desde Bruselas (Bélgica), a donde ha huido para escapar a la acción de la justicia española.

“No hay margen para ser presidente a distancia, ni por delegación ni por otro tipo de trampa”, ha argumentado Rajoy, que ha recordado que el artículo 155 “seguirá en vigor hasta que tome posesión el próximo presidente”. Y eso, según el presidente, no sucederá si Puigdemont es investido telemáticamente o por delegación mientras continúa en Bruselas. El Gobierno, al menos, no reconocerá al líder de Junts per Catalunya como presidente catalán.

“Sé que hay otros que hubieran preferido una intervención más larga de la Generalitat”, ha reconocido Rajoy, que ha mostrado su comprensión a la “frustración” que puedan sentir los dirigentes de su partido por los resultados en las elecciones catalanas, donde el PP solo logró cuatro diputados, el peor registro de su historia. “Lo que hemos tenido que hacer no es baladí”, ha continuado el líder del partido. Y ha subrayado: “Hemos tenido que cesar a un Gobierno democráticamente elegido, y disolver un Parlament. Es un hecho excepcional, y los hechos excepcionales deben ser lo más breves posibles. No hemos aplicado el 155 para prohibir el independentismo, sino para obligarle a respetar la ley”.

Rajoy ha intervenido ante el máximo organismo directivo del PP entre Congresos en un momento de máxima tensión. Los sondeos reflejan un agudo desgaste de sus posiciones electorales y el auge de las de Albert Rivera. Ciudadanos ya es el partido preferido por los españoles, según el último sondeo de Metroscopia. La formación de Rivera se impuso en las elecciones catalanas del 21-D, en las que el partido de Rajoy se hundió. Y esta fuerza política está por delante del PP en todas las franjas de votantes menores de 60 años, según el último barómetro del CIS. Esos tres datos justifican la preocupación con la que han acudido este lunes a Génova los ministros, presidentes autonómicos, cargos orgánicos, diputados, senadores y concejales que forman la Junta nacional.

Las 'nuevas' cuatro prioridades del Gobierno Mariano Rajoy ha vuelto a señalar este lunes que la aprobación de los Presupuestos de 2018 y de la finananciación autonómica es su prioridad inmediata, por lo que emprenderá una ronda de negociaciones que ha tenido ya algunos capítulos previos con el PNV, Ciudadanos o los equipos técnicos de las Comunidades Autónomas socialistas. El presidente ha recordado que los Presupuestos de 2017 se aprobaron en las Cortes en junio de ese año y ha avanzado que confía en que ahora los plazos puedan ser algo más breves. Además, y tras presentar en diciembre un plan normativo con los proyectos legislativos del Ejecutivo para 2018, de imposible cumplimiento sin el apoyo de la oposición, Rajoy ha destacado cuatro ejes de prioridades. "Las prioridades, además del empleo y la mejora de los servicios públicos, son la ley de cambio climático y transición energética; hay que hacer un esfuerzo en materia de I+d+i; también en ciberseguridad, porque están apareciendo cosas nuevas como las fakes news; y en la proyección del español, que vamos a intentar hacer el idioma de la comunicación y de la ciencia y la investigación", ha enumerado el presidente del Gobierno. Estos cuatro ejes de prioridades no habían sido hasta ahora citadas con esta relevancia por parte de Rajoy, que en esta ocasión no ha mencionado ni el pacto por la educación, ni el de las pensiones, o una eventual reforma de la Constitución.

“Recuperaremos a nuestros votantes y conseguiremos nuevos apoyos en el futuro”, ha prometido Rajoy tras agradecer a Xavier García Albiol, ausente en la reunión, su papel como candidato del PP en Cataluña. “Cada elección es un mundo en sí mismo, por lo que hay que tener cuidado con las extrapolaciones”, ha argumentado, recordando que el PP mejoró en las elecciones generales de 2016 sus resultados de las elecciones autonómicas de 2015 en Cataluña, al contrario que Ciudadanos. “Los estudios sociológicos son una fotografía de lo que piensa la gente en un momento concreto”, ha seguido, invitando a comparar las predicciones de las últimas encuestas con el resultado de las urnas, siempre favorable al PP.

Rajoy ha intentado animar a los dirigentes de su formación y a las bases del partido citando “las fortalezas” del PP. Entre ellas, ha enumerado su implantación territorial, su cohesión, su capacidad para generar empleo cuando gobierna y la claridad de sus propuestas. También ha recordado “la obligación” de “salir al paso” de los intentos separatistas de los independentistas, un problema “que no está resuelto”.

Como adelantó EL PAÍS, el PP intentará retomar la iniciativa con convenciones sectoriales, una convención nacional en Andalucia, a celebrar en marzo, y una campaña de afiliación. Así preparará el equipo de Rajoy las citas electorales de 2019, que incluyen andaluzas, municipales, autonómicas y europeas.

“Vamos a reforzar nuestra oferta de candidatos”, ha anunciado Rajoy, que se no se ha referido explícitamente a los casos de corrupción que afectan a su partido, aunque sí ha pedido representantes “comprometidos con la ley y con la transparencia”. “En esas elecciones habrá más competencia”, ha reconocido para justificar que debe haber renovación. Una referencia velada a Ciudadanos, hoy por hoy el gran rival del PP para seducir al electorado de centro derecha. "Hay que dar la batalla", ha pedido Rajoy antes de ofrecerse para liderar ese pulso. "Yo la voy a dar".