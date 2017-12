La Junta electoral advierte de que no cabe acreditar observadores internacionales para el 21-D

La Junta electoral central (JEC) ha advertido de que no cabe acreditar a observadores internacionales para fiscalizar las elecciones autonómicas que se celebrarán el 21 de diciembre en Cataluña, según una resolución a la que ha accedido EL PAÍS. Tanto el ministerio del Interior como la Junta electoral provincial de Barcelona habían recibido solicitudes de acreditación por parte de representantes de organismos radicados en Ecuador o Reino Unido. Esas peticiones coinciden con las de un sector del independentismo, que lleva semanas alentando las dudas sobre la limpieza del proceso electoral. No obstante, esa figura no cabe en el ordenamiento jurídico español, según recordó la JEC.

"No resulta procedente atender a su solicitud, dado que nuestra legislación electoral no prevé la existencia de observadores internacionales", razona el organismo que debe velar por la limpieza de las elecciones en España. "De tal manera que únicamente se ha autorizado esa observación en supuestos especiales en que lo ha solicitado un organismo electoral público de un Estado o una organización internacional reconocida por España y a la que estatutariamente le correspondan funciones de observación de procesos electorales".

La JEC se refiere en su resolución a un Informe de la subdirección general de política interior que recuerda que "la normativa electoral española no regula la figura del observador electoral extranjero" así como que "no se organizan visitas de observación electoral ni por parte del Ministerio del Interior, ni de la Junta electoral central, ni del ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, excepto en el caso de las misiones de la OSCE [Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa]".

De hecho el ministerio de Exteriores, invitó a integrantes de esta organización a analizar las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. El documento de Copenhague de 1990, del que España es firmante, también permite que miembros de la OSCE acudan a observar elecciones si así lo solicita la sede nacional del ente.

No obstante, fuentes gubernamentales consultadas por EL PAÍS aseguran que el Ejecutivo no invitará a ningún especialista en esta ocasión y avanzan que la OSCE tampoco ha solicitado monitorizar la campaña electoral del 21-D o el día de la votación.