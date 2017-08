Su doble fue a la Tomatina. Eva lleva cinco años buscándola

La fotógrafa madrileña Eva Casado lleva cinco años buscando a su doble. Podría ser su hermana gemela o simplemente otra joven de casi idéntico parecido. Pero lo cierto es que la chica que aparecía en una fotografía tomada en 2010 para ilustrar un reportaje sobre la fiesta de la Tomatina de Buñol (Valencia) es casi igual que ella.

Eva Casado la descubrió por casualidad. “Qué calladito se lo tiene. Ha ido a la Tomatina y no nos ha dicho nada”. Es lo que su primo pensó al leer una revista de un avión, mientras viajaba de México a España, en la que aparecía para su sorpresa una imagen de la que creía que era su prima. Pero aquella chica no era Eva Casado. “Cuando me lo contó pensé que estaba loco, que yo nunca había ido allí y que el parecido no sería tal… hasta que vi la fotografía que se parecía más a los juegos nivel experto de encuentra las siete diferencias”, cuenta la joven en Facebook, en una carta dirigida a su doble con la que trata de encontrarla. La misiva ya ha sido compartida por más de 70.000 personas.

La mujer decidió entonces tomarse una fotografía con la misma luz y en la misma posición en la que estaba la chica de la Tomatina para demostrar su gran parecido. “No sé si sería la luz, las manchas del tomate en tu cara, pero el parecido daba escalofríos”, explica Casado, que desde entonces no ha dejado de buscarla.

Su obsesión es descubrir si simplemente su parecido es producto del azar genético o si son hermanas gemelas: “Descubrí que en el hospital en el que nací había habido robos de bebés. (...) Mi madre es gemela, lo cual también me descoloca, pero al preguntarle a ella me dijo que no estaba dormida en el parto y que le parecía muy raro, eso sí, al contarle lo de los robos en el propio hospital vi asomar un brillo en sus ojos que me quedó clavada en el corazón”.

Y este año, Casado ha vuelto a intentarlo: “Chica de la Tomatina, si estás leyendo estas líneas y por fin ha llegado a ti esta fotografía de Camilo Olarte quiero que sepas que mi único objetivo es descifrar el enigma que me lleva acompañando desde el día que lo descubrí”.