Podemos veta a EL PAÍS en un encuentro con periodistas

Podemos ha vetado la presencia de EL PAÍS, la Cadena SER, El Periódico de Cataluña, El Independiente y Ok diario en un encuentro informativo con medios de comunicación celebrado este lunes por la mañana en la sede del partido en Madrid. La formación invitó a los periodistas que siguen habitualmente la información de Podemos a un desayuno off the record -sin micrófonos- para presentar a sus nuevos portavoces, salvo a los profesionales de la información de estos medios. Podemos confirmó después a estos periodistas que no estaban invitados a la convocatoria, sin darles explicación de los motivos.

“¡Hola! El próximo lunes 19 a las 10.00 hemos preparado un desayuno en off en la séptima planta de la calle Princesa, 2, para presentaros a los nuevos y las nuevas portavoces estatales y contaros las funciones que cumplen en Podemos. La idea es que les conozcáis un poquito más mientras compartimos un café. Juanma del Olmo, como secretario de Comunicación, también nos acompañará. Por favor, confirmadnos asistencia antes de mañana a las 19.00. ¡Un saludo!”. Así rezaba la convocatoria del acto celebrado esta mañana en la sede de Podemos, enviada a los periodistas designados por sus medios para cubrir la información de este partido, entre ellos las agencias EFE, Europa Press y Servimedia, el diario ABC, RNE, la cadena COPE o Libertad Digital, entre otros. La convocatoria ha excluido expresamente a los periodistas de EL PAÍS, la SER, El Periódico, El Independiente y Ok diario.

El encuentro en la sede de Podemos han acudido los portavoces de Podemos Ione Belarra, Noelia Vera, Sofía Castañón, Idoia Villanueva, Pilar Garrido, Pilar Lima, Meri Pita, Alberto Rodríguez y Gloria Elizo, así como un total de 17 periodistas de diferentes medios de comunicación. Durante el mismo, ante el malestar que han expresado algunos informadores por la exclusión de otros que también siguen habitualmente al partido, los representantes de Podemos han explicado que la invitación se ha cursado de forma selectiva para generar “espacios de confianza”.

Una vez conocido el encuentro, EL PAÍS preguntó a Podemos por qué no había sido informado del mismo, ante lo que un portavoz de prensa contestó que efectivamente no estaba invitado, sin aportar ninguna explicación. En rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva, la coportavoz del órgano Noelia Vera ha justificado que se trataba de un “desayuno privado” y que a los encuentros públicos, como esa conferencia, están invitados todos los medios.

El pasado marzo, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) consideró dar amparo a un grupo de periodistas que se sentían acosados y presionados por Podemos en la cobertura de la información sobre el partido, según explicó en un comunicado. La asociación exigió entonces a Podemos que acabara con la “campaña sistematizada de acoso personal y en las redes” contra periodistas críticos, unas acusaciones en las que el partido dijo no reconocerse.