Prisión sin fianza para el detenido por el asesinato de la viuda de Vicente Sala

Miguel López, yerno de la viuda del expresidente de la CAM este miércoles. EFE

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante ha decretado este viernes el ingreso en prisión sin fianza para Miguel López, detenido como presunto autor material del crimen de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala. López, yerno de Martínez, ha sido interrogado durante tres horas y media por el magistrado José Luis Lafuente, que instruye el caso. Aunque el arrestado ha admitido que existían malas relaciones familiares, se ha declarado inocente, según han confirmado a EL PAÍS fuentes de la investigación.

López fue trasladado este viernes, sobre las 8.30, al Palacio de Justicia de Benalúa, en medio de una nube de fotógrafos y cámaras de televisión que trataban de captar su imagen esposado. Se le veía tranquilo y no ha tratado de ocultar en ningún momento su rostro a los medios durante el registro de su vivienda y del concesionario que regentaba, donde se perpetró el crimen el pasado 9 de diciembre.

Los agentes han encontrado varias armas en su poder, pero entre ellas no se encuentra la que se usó, supuestamente, para matar a su suegra de dos disparos. El detenido tenía licencia para usar las pistolas y escopetas intervenidas porque practica tiro olímpico. Los investigadores siguen, por tanto, con la búsqueda del arma homicida, una pieza clave para completar el puzle y dar respuesta a un asesinato que mantiene en vilo a la alta sociedad alicantina desde hace dos meses.

Al finalizar la comparecencia, su abogado, José Antonio García, ha declarado a la prensa que se encuentra "anonado" por la decisión del juez, pues —a su juicio— el atestado policial no contiene ninguna prueba contra su cliente, más allá de indicios circunstanciales. "Han planteado una teoría en una dirección que, al final, acaba en mi cliente. El atestado que ha presentado por la policía solo recoge supuestas contradicciones por versiones de testigos de si estaba en un sitio o si había tardado más en llegar a otro. Absolutamente nada", ha asegurado el letrado.

Por ese motivo, García ha anunciado que va a recurrir "inmediatamente" el auto de prisión para que el juez "reconsidere" su decisión, que ha calificado de "auténtico disparate". Según la versión del defensor, las diligencias policiales, sobre las que se ha levantado el secreto esta mañana, no han arrojado "pruebas de ningún tipo" que demuestren que el investigado "haya podido participar en una cosa así".

El abogado ha insistido en que, desde el primer momento, la teoría policial ha señalado a López como culpable del crimen y luego los investigadores se han limitado a revisar declaraciones durante dos meses para justificar su hipótesis. "Francamente, no estoy haciendo una defensa a ultranza, y les digo que no he visto nunca una cosa igual, tomar una decisión así sin nada", ha añadido. Preguntado por si López ha reconocido que mantenía una mala relación con su suegra, ha respondido que sí, pero ha matizado que en ningún caso esa relación podía explicar un asesinato.

Según las fuentes consultadas por este diario, las pesquisas han concluido que la guerra desatada por el control de las empresas familiares fue el móvil del asesinato. Según esa línea de investigación, el sospechoso supuestamente mató a su suegra para que no pudiera formalizar un cambio en el control de varias sociedades mercantiles a favor de su primogénito, Vicente Sala, en detrimento de sus otras tres hijas.

La víctima supuestamente pretendía dejar todo el poder en manos de su único hijo varón. En los meses anteriores a su muerte, Martínez realizó distintas maniobras en esa dirección.

La investigación, que sigue bajo secreto de sumario, ha determinado que fue el propio López quien le pidió que acudiera al establecimiento. El detenido fue sometido el jueves a un interrogatorio en la comisaría provincial de Alicante, tras ser advertido de su derecho a guardar silencio y ser asistido por el letrado que él mismo ha designado para defenderle.