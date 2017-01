Díaz comenzará en Castilla y León su campaña de contacto con los militantes del PSOE

La líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, emprende una campaña que la llevará por todas las federaciones socialistas para tener contacto directo con los militantes. El próximo fin de semana estará en varias provincias de Castilla y León donde expondrá su visión de lo que necesita el partido para tener expectativas de gobierno. Del presente y del futuro de esta organización tratará este sábado el comité federal cuya gestora anunciará la celebración del congreso los días 17 y 18 de junio, aunque sin convocarlo y con el criterio contrario de varios dirigentes regionales.

No hay candidatos a la secretaría general del PSOE ni los habrá formalmente en semanas pero, al menos, Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, prepara una campaña muy intensa de presencia y acercamiento a los militantes. La líder del PSOE andaluz ha querido empezar por Castilla y León, cuyo secretario general, Luis Tudanca, ha defendido siempre las tesis del anterior secretario general, Pedro Sánchez, tanto en el terreno político, sobre la formación de un gobierno de izquierdas, como en el interno, al pedir la celebración cuanto antes de un congreso del partido.

No contar con el apoyo del secretario general no significa que no tenga seguidores en las provincias castellanoleonesas y así lo quiere demostrar y probar la líder andaluza con actos en los días 20, 21 y 22 próximos en León, Palencia y Salamanca, según señalan fuentes socialistas de la región, con la salvedad de que la agenda aún es provisional.

Su actividad de partido fuera de Andalucía se desarrollará durante los fines de semana, o con actos de ida y vuelta, para cubrir en la medida de lo posible el flanco a la crítica del PP y de Podemos de su región. Estos partidos le reprochan desde hace más de un año estar más pendiente de una eventual candidatura a la secretaría general del PSOE que de su responsabilidad en la comunidad autónoma. Ni antes ni aún hora la presidenta andaluza ha revelado sus intenciones pero las bases para que presente su candidatura para liderar el PSOE están preparándose.

En todas las provincias españolas la presidenta andaluza tiene seguidores con capacidad para organizarle actos, según sostienen en su entorno que emplazan a constatar la veracidad de esta afirmación en próximas semanas y meses. Estos interlocutores, sin embargo, reconocen que la división en el PSOE, en todas sus federaciones, es muy profunda por lo que esta misma capacidad también la tiene Pedro Sánchez o Patxi López si decidieran levantar la bandera del sector crítico diseminado por toda la organización.

Sin votación

En este comité federal no se hablará de candidatos con nombres propios ni tampoco se parecerá al vivido el 1 de octubre, en el que dimitió Pedro Sánchez, ni al del 23 de ese mes, en el que se aprobó la abstención en la investidura de Mariano Rajoy. Pero sí habrá posiciones dispares.

El presidente de la gestora, Javier Fernández, abrirá la sesión con un discurso político sobre el que hay expectación y en el que anunciará que la intención de ese órgano provisional es proponer, en otro comité federal del mes de marzo, la celebración del 39 congreso para los días 17 y 18 de junio. Antes deberá celebrarse la elección del secretario general con el voto de todos los militantes, pero la gestora no quiere anunciar las fechas exactas de esas primarias aunque las prevé entre tres y cuatro semanas antes del congreso federal. Estas fechas tendrán la réplica contraria de varios dirigentes provinciales y territoriales, antes alineados con Pedro Sánchez y ahora situados en el sector crítico, que defenderán el adelanto de fechas en varias semanas. No lo conseguirán pero tampoco tienen previsto provocar una votación que perderían.