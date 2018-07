Casado, a Santamaría: “La soberbia no hace ganar congresos, pero pierde elecciones”

Pablo Casado ha respondido este domingo con dureza a la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, que le acusa de romper la unidad y beneficiar a Pedro Sánchez con sus ataques. Desde Alicante, el vicesecretario ha presumido del apoyo de buena parte de los antiguos compañeros de su rival en el Gabinete de Mariano Rajoy. "Estamos cinco candidaturas trabajando juntas [contra ella]. María Dolores de Cospedal ya desde el primer día que abrimos las urnas ya está colaborando su equipo y también destacados compañeros de Gobierno, como Isabel García Tejerina (Agricultura), Rafael Catalá (Justicia), Juan Ignacio Zoido (Interior)... Yo sí soy la integración. Toda mi vida política me he dedicado a coser -ha dicho, parafraseando la metáfora empleada por la socialista Susana Díaz en plena crisis interna del partido-. Otras candidaturas no fueron capaces de integrar ni dentro del Consejo de Ministros".

El vicesecretario de comunicación del PP ha recordado que también le acompaña el exministro José Manuel García Margallo, quien dijo que haría "todo lo posible" para evitar que Sáenz de Santamaría fuera candidata, y obtuvo 688 votos en la primera vuelta de las votaciones. "Si yo he sido capaz, en una hora, de integrar cinco candidaturas, ¿Cómo no voy a ser capaz de integrar a una persona tan estupenda como Soraya Sáenz de Santamaría?", ha añadido Casado. El aspirante a suceder a Mariano Rajoy ha aprovechado para rechazar de nuevo el polémico vídeo contra la exvicepresidenta, pero introduciendo otro reproche: "Yo jamás acusaría a ningún otro candidato de haber hecho esos vídeos contra mí". El escrito enviado por el equipo de Sáenz de Santamaría al comité organizador del congreso señala a su equipo. "En el PP no habíamos vivido nunca ese tipo de cosas. Y estábamos muy orgullosos de que nuestros procesos internos no tenían nada que ver con cosas que veíamos en Podemos o en el PSOE. Espero que no se repita", ha dicho este domingo la candidata en Badajoz.

La exvicepresidenta, por su parte, sostiene que quien debe integrar en su candidatura es ella al haber sido la más votada en la primera vuelta (1.558 votos de ventaja sobre Casado), e insiste en su intención de "hablar largo y tendido" con el vicesecretario para tratar de convencerle antes del congreso en el que se elegirá al próximo líder del PP, los próximos 20 y 21 de julio. "Este partido siempre ha defendido que gobierne la lista más votada", ha añadido.

Casado se ha referido al debate, descartado finalmente al no haber consenso entre los candidatos. Sáenz de Santamaría ha repetido estos días que "personalmente le vendría muy bien", porque podría "comparar experiencia y trayectoria". "He debatido con Alfredo Pérez Rubalcaba, con Pedro Sánchez, con María Teresa Fernández de la Vega, Albert Rivera...pero tengo que pensar en el PP y la confrontación entre compañeros solo ayuda al PSOE". Cuando este domingo, le han preguntado al vicesecretario por ello, este ha respondido: "La soberbia no hace ganar congresos, pero sí hace perder elecciones". Y cuando a Sáenz de Santamaría le han comentado estas palabras de Casado, ha respondido: "Yo no suelo utilizar calificativos de ese porte respecto a compañeros de partido. He hecho una campaña en positivo y no me voy a mover de ahí".

Otra de las ideas en las que insiste Casado en la recta final de la campaña para diferenciarse de su rival es su ideario político. "Yo no tengo complejos en defender nuestros principios. El PP necesita un debate ideológico". Sus ideas, a la derecha del Gobierno de Mariano Rajoy, han abierto una batalla en el partido, dividido entre quienes ven necesaria, como él, una "refundación" y quienes piensan que ahora solo están eligiendo a un nuevo líder y que el programa del PP ya está escrito.