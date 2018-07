Casado: “En mi proyecto, María San Gil será lo que quiera en el PP”

Pablo Casado, candidato a suceder a Mariano Rajoy, ha asegurado este martes, en un acto de campaña en el parque del Retiro, que María San Gil ocupará, si él gana las primarias, el cargo que quiera en el PP. La expresidenta del PP vasco abandonó la primera línea de la política hace 10 años. "Me fui porque intuí que mi partido se empezaba a desdibujar y aparcaba en un altillo los principios y valores por los que muchos nos jugábamos la vida. Estos 10 años me he sentido ideológicamente muy huérfana, pero ahora Pablo Casado me ha devuelto la ilusión por militar en el PP", ha declarado San Gil al término del acto.

Preguntada por si volvería a la primera línea ha dicho: "No. Yo he venido a decir que Pablo es el mejor líder que podemos tener". Casado se ha referido a ella como "la referencia moral de España". El candidato se ha rodeado esta mañana de San Gil, la presidenta de la asociación de víctimas del terrorismo, Ángeles Pedraza, el padre del opositor venezolano Leopoldo López, el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma y su mujer, Mizzy Caprile, así como del presidente madrileño, Ángel Garrido. "Quién nos iba a decir que yo iba a ser presidente de la Comunidad de Madrid y tú candidato a presidir el PP", ha bromeado Garrido, elegido tras la dimisión de Cristina Cifuentes por el escándalo del máster, al inicio de su intervención.

El acto, que recordaba al de un mitin de campaña presidencial, ha transcurrido entre críticas a Pedro Sánchez por reunirse con Quim Torra, por beneficiarse de los votos de "quienes apoyan el chavismo" para llegar a La Moncloa o por "dejar en manos de Podemos" RTVE. "Me parece tremendo que Torra llegue a la casa de todos los españoles con un lazo amarillo y que el presidente no le dejara claro que no cabe ninguna negociación. Ya está bien de humillar a los españoles. No podemos tolerar ninguna cesión", dijo Casado.

El vicesecretario ha puesto al PP de Madrid como ejemplo de "unidad" y ha asegurado que no iba renegar de nadie del pasado "porque el pasado del PP de Madrid es el mejor", en alusión a Esperanza Aguirre, que le ha apoyado públicamente.

Cambio de equipos

Casado se ha reunido ya con María Dolores de Cospedal, que quedó eliminada en la primera fase de primarias, y que podría ser decisiva en el resultado final. Desde su candidatura afirman que algunos cargos que apoyaban a la secretaria general del PP se han pasado ahora al equipo del vicesecretario y "comparten estrategias". Garrido, telonero esta mañana en el acto de campaña de Casado, votó a Cospedal en la primera vuelta.

El vicesecretario se verá esta noche en la cena del grupo popular con Soraya Sáenz de Santamaría, que ha pedido una reunión con él para tratar de convencerle para integrarle en su lista y llegar al congreso del 20 y 21 de julio con una candidatura única. En esa cena acordarán una fecha para el encuentro, pero Casado insiste en que no va a tirar la toalla y mantiene que va ganando en la carrera sucesoria porque ha integrado en su candidatura gran parte de los apoyos a Cospedal y José Manuel García Margallo, también eliminado en la primera vuelta.

La exvicepresidenta, que este martes por la mañana ha desplazado su campaña a Ceuta, asegura que Casado tiene "todo el derecho" a querer llegar hasta el final, pero confía en que la reunión con él sirva para "hacer un diagnóstico de lo que es mejor para el partido".