El PP enfría la posibilidad de un debate entre Santamaría y Casado

A apenas dos semanas para el cónclave donde se elegirá al nuevo o nueva líder del PP crece el intercambio de reproches y se desinfla la posibilidad del debate que pide el candidato Pablo Casado. "Quien pide un debate de ideas no tiene ni idea de qué va este congreso", proclama un miembro del equipo de campaña de Soraya Sáenz de Santamaría. "El programa político del PP está escrito. No se puede plantear este congreso para hacer un PP nuevo", añaden. Desde la candidatura del vicesecretario de comunicación popular responden que "es positivo y necesario que se celebre un debate, para que no sea una elección de caras, sino de ideas y modelos de partido" y recuerdan que cuando la comisión organizadora del congreso lo desaconsejó antes de la primera vuelta de las votaciones era por la dificultad de debatir "a seis", un problema que ha desaparecido tras pasar dos candidatos a la segunda ronda de votaciones.

Las mismas fuentes, añaden, no obstante, que la exvicepresidenta está dispuesta a debatir - "Lo ha hecho con gente muchísimo más difícil que Casado", señalan-, pero insisten en que "no se trata de hacer un debate contra el PP".

Esa idea, la de que un debate entre los dos candidatos solo contribuiría a dividir aún más al partido, gana enteros. "Yo, sinceramente no lo veo necesario. La dirección del partido no lo ve necesario", remarcó el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo. "Estoy seguro que son nuestros rivales los más encantados con ese debate".

La Comisión Organizadora del Congreso (COC), reunida este lunes en la sede de Génova, se ha limitado a "tomar nota" de la petición de Casado. Su comunicado añade que el debate "no es una exigencia planteada en los estatutos del partido, sino una decisión política que se adoptará cuando proceda".

A la caza del compromisario

Como en cualquier campaña, los dos rivales aseguran ir ganando la carrera para suceder a Mariano Rajoy. Desde la de Sáenz de Santamaría aseguran que, sus primer tanteo de compromisarios de cara a la segunda votaación les da "una ventaja más que clara". Desde la de Casado afirman que quienes apoyaron a Cospedal en la primera vuelta, ahora se unirán contra la exvicepresidenta y añaden que, "si tuviera tan clara la victoria no estarían insistiendo tanto en la renuncia de Casado para integrarse en una candidatura única".

La candidatura de Sáenz de Santamaría ha solicitado una reunión tanto con Casado como con Cospedal. Desde el entorno del vicesecretario aseguran que se hará, pero advierten que no les convencerán para retirarse.

La aproximación de la segunda votación, donde 3.184 compromisarios tendrán la última palabra, ha recrudecido los ataques entre candidaturas. Si este fin de semana Casado criticaba la actuación en Cataluña, este lunes, desde la candidatura de Sáenz de Santamaría le responden así: "La forma de afrontar esta segunda fase [del proceso de primarias] refleja una enorme falta de experiencia política. No se puede olvidar que somos compañeros de partido. Esto no es una campaña entre dos partidos, sino entre dos compañeros. Antes de la campaña no oímos a Casado quejarse de eso, o decir que no estaba de acuerdo en esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el tema del aborto".