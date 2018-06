Sánchez muestra a Torra su “voluntad inquebrantable de evitar la confrontración”

En la política no hay VAR, como el instalado en el fútbol para reducir las polémicas y desmontar los piscinazos, pero en el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez se sienten ahora como un “antiinflamatorio” que intenta rebajar el tono de muy diversas controversias, sobre todo las más innecesarias, y en especial todas las relacionadas con la crispada situación en Cataluña, según fuentes oficiales de La Moncloa.

Cuando se le preguntó directamente este jueves en Bruselas al presidente Sánchez por el incidente de Quim Torra en Washington con el embajador de España, el exministro Pedro Morenés, primero intentó eludirlo diciendo que no lo había escuchado (cuando fueron los primeros mensajes de Whatsapp que le saltaron en cuanto aterrizó su avión en la capital europea) y luego precisó en público que no piensa utilizar en esta disputa política que requiere restablecer otro tipo de relaciones políticas ni el “agravio territorial” ni buscará nunca el enfrentamiento.

"Creo que el Gobierno de España ha sido bastante claro en esta cuestión durante muchos años y yo lo he dicho en varias ocasiones, y no solo hoy, y no ha cambiado esta posición", declaró Sánchez cuando se le preguntó por la hipótesis requerida por el presidente catalán de organizar un nuevo referéndum de autodeterminación en Cataluña y justo antes de participar en una reunión con los líderes de la familia socialista europea.

Sánchez abogó ahí por celebrar la reunión prevista para el 9 de julio con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y en la misma defendió la necesidad de abordar todo tipo de asuntos, especialmente del día a día de los catalanes, como la sanidad, el empleo, la educación y restablecer las relaciones entre las dos instituciones. En ese contexto avanzó en Bruselas cuál pretende que sea la disposición del Gobierno central: "No vamos a utilizar el agravio territorial y no vamos a buscar para nada la confrontación con el Gobierno de Cataluña pero también es evidente que este Gobierno va a ser claro a la hora de definir lo que es el Estado social y de Derecho en nuestro país. España es una democracia asentada y homologable a las de otros países europeos".

Fuentes de su entorno añadieron más tarde que esa posición no se quiere variar en los próximos días: “La voluntad del presidente de evitar la confrontación es inquebrantable”. Casi haga lo que haga Torra, del que se esperan nuevas “provocaciones”. Al menos hasta que se vean en persona, en la reunión ya fijada para el 9 de julio, y en la que Sánchez pretende incluir en la agenda temas del día a día de los catalanes: sanidad, empleo, educación...

En el equipo de Sánchez argumentan, además, que el presidente quiere exponerle a Torra el nuevo tipo de relación, tono y actitud más constructiva y menos crispada que se está construyendo también con el lehendakari, Íñigo Urkullu, y que persiguen ofrecer como modelo también al presidente catalán.