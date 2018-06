Pedro Sánchez responde a Torra: “Presos políticos no hay en España”

Tras el encontronazo entre el embajador español, Pedro Morenés, con el president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, en un acto en Washington, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha aseverado este jueves en Bruselas que, en cualquier caso, "puedo asegurar que presos políticos en España no hay". "Lo que hay es una crisis política que tenemos que resolver con política", ha señalado el presidente español después de que Torra y la delegación que lo acompañaba abandonaran el acto por sentirse insultados por Morenés, informa Javier Casqueiro.

El jefe del Ejecutivo, ha rechazado, además, pactar un referéndum de autodeterminación con la Generalitat de Cataluña, como le exige Torra. "Creo que el Gobierno de España ha sido bastante claro en esta cuestión durante muchos años y yo lo he dicho en varias ocasiones, y no solo hoy, y no ha cambiado esta posición", ha declarado para rechazar esa posibilidad antes de participar en una reunión con los líderes de la familia socialista europea.

Sánchez ha abogado por celebrar la reunión prevista para el 9 de julio con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y en la misma abordar todo tipo de asuntos, especialmente del día a día de los catalanes, como la sanidad, el empleo, la educación y restablecer las relaciones entre las dos instituciones. En ese contexto avanzó cuál pretende que sea la disposición del Gobierno central: "No vamos a utilizar el agravio territorial y no vamos a buscar para nada la confrontación con el Gobierno de Cataluña pero también es evidente que este Gobierno va a ser claro a la hora de definir lo que es el Estado social y de Derecho en nuestro país. España es una democracia asentada y homologable a las de otros países europeos".

La vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que no ve conveniente que Torra diga que en España hay presos políticos. “Nadie, y menos un cargo público, puede hablar de presos políticos”, ha señalado la vicepresidenta en una entrevista en TVE. La vicepresidenta ha recalcado que "en este país no hay presos políticos" y que "España es una democracia plena". A cuatro días de que el presidente Pedro Sánchez se reúna con Torra, Calvo ha destacado la importancia de que el president vaya a acudir a la Moncloa y ha manifestado la voluntad del Gobierno de "escucharlo" y de tratar con él "problemas muy concretos" que afectan los ciudadanos catalanes.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha dicho en Marruecos que Morenés "dijo lo que tenía que decir, sin en ningún caso descalificar a nadie". "Ningún embajador de España puede permanecer impasible delante de los ataques que el señor Torra dirigió a España", ha afirmado. Informa Francisco Perejil.

Albert Rivera ha defendido la actuación del embajador Morenés en Washington. “Un embajador español es lo que debe hacer”, ha dicho Rivera desde Bruselas. “Lo que no es normal es tener a un presidente de una comunidad autónoma yendo contra España”, ha añadido. El líder de Ciudadanos ha relacionado la mala imagen dada en Washington con lo ocurrido en los últimos meses de procés y la falta de claridad comunicativa del Gobierno. “La imagen en Washington denota todo lo que pasado estos últimos meses. El golpismo separatista intenta manipular, intoxicar la opinión pública internacional frente a una posición de Estado, que puede ser muy mejorable, porque la comunicación internacional es muy mejorable, pero que tenemos que estar juntos para defenderla”, ha explicado, informa Jordi Pérez Colomé.

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha ensalzado la actuación de Morenés ante Torra y espera que su sustituto sea capaz de defender a España como él. "Ayer hubo un embajador en su sitio que defendió a España", ha aseverado Hernando.

El conseller de Acción Exterior de Cataluña, Ernest Maragall, ha trasladado este jueves al Ministerio de Asuntos Exteriores "el malestar" de la Generalitat por lo que considera una "actitud inaceptable" del embajador de España en Estados Unidos por haber "insultado" a las instituciones catalanas. Maragall ha considerado, no obstante, que el "episodio lamentable" vivido en Washington "no deja de ser una anécdota inaceptable". El consejero ha añadido que espera que "nadie convierta una anécdota en categoría" y que esto "no comprometa el diálogo previsto, que esperamos que sea esto último y no un intercambio de improperios o descalificativos".

El PDeCAT ha pedido la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y del embajador de España en Estados Unidos. En los pasillos del Congreso, el portavoz adjunto del PDeCAT, Jordi Xuclà, ha señalado que es "urgente" que Morenés explique en la Comisión de Asuntos Exteriores por qué aprovechó una tribuna para hacer un discurso "político" de "replica" a un presidente electo que, según él, "está fuera de sus competencias".