Sáenz de Santamaría: “Puedo ganarle las elecciones a Pedro Sánchez”

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a la Presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este sábado en Málaga que se presenta "no sólo para ganar el Congreso del PP, me presento porque creo que puedo ganarle las elecciones a Pedro Sánchez". "Tenemos que lograr que Pedro Sánchez esté el mínimo tiempo posible en el Gobierno para que no desmonte todo lo que los españoles han logrado con tanto esfuerzo", ha añadido.

"Quiero ganar este Congreso porque, sobre todo quiero, que el PP gane elecciones", ha asegurado durante su intervención en Málaga, lugar elegido para abrir este sábado la campaña interna para presidir el partido con un primer mitin para los afiliados en el auditorio Eduardo Ocón, un recinto al aire libre en pleno centro de la ciudad, donde han asistido unas 500 personas, según la organización.

Así, tras destacar que el PP sacó a España de la crisis, ha aclarado que "no vengo a hablar de pasado, vengo a hablar de futuro", ha defendido, asegurando que este sábado en Málaga para ella y para el PP "empieza un nuevo viaje", que afronta con "ganas, convicción y con orgullo". Sáenz de Santamaría ha dicho que lo hace con ganas "porque tengo ganas de ganar las próximas elecciones", las autonómicas, las municipales, las generales y las europeas y "creo que podemos hacerlo".

De igual modo, ha añadido que también se presenta "por convicción", ya que, ha dicho, "este partido, que es mi partido, es el de los principios y valores de la unidad de España y de la igualdad de todos los españoles", además de que es el partido "que coge a España siempre que la arruinan los socialistas y la coloca a la senda del crecimiento y el bienestar", además de que se presenta con este partido "porque es el de la libertad".

Por otro lado, también ha afirmado que se presenta "con orgullo" de ser política: "me presento a dignificar la vida política, porque la vida política es importante, porque dedicarse a ella y el servicio público es importante", ha dicho y ha defendido que en el PP "sabemos hacerlo con dignidad y vocación".

Por todo ello, ha pedido a los militantes, primero que se inscriban, y luego su voto, pero también su opinión: "Este partido se va a renovar, si yo lo dirijo, abriéndose, escuchando a los militantes, de abajo a arriba". "Lo que tenemos que hacer es coger la esencia de nuestras sedes y abrir nuestro partido".

"La política se dirige no desde los aparatos o comités de dirección, que también, sino escuchando, fundamentalmente, a los afiliados y militantes".

Por ello, ha dicho que si dirige el PP la primera medida que adoptará será que el Comité de Dirección del Partido, "lo que llaman el aparato", no sólo se reunirá en la sede central del PP. En concreto, ha dicho que cada lunes, al menos uno al mes, se reunirá fuera, en las comunidades autónomas, donde acudirán el presidente regional del partido y el provincial, entre otros, para que "nos cuenten los problemas que tienen, cómo ven ellos los debates generales de España" y para "tomar y escuchar un poco nota, porque a veces nos gusta mucho esto de hablar en los atriles pero este partido se hace de escuchar".

Al respecto, ha aclarado que como el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, "es el que se examina primero", el primer Comité de Dirección que haya después del 21 de julio será en Andalucía, pero "como hay cuatro presidentes provinciales --en alusión al de Cádiz, de Málaga, de Huelva y de Sevilla, que le han mostrado su apoyo-- decides tú --ha dicho a Moreno presente en el acto-- dónde".