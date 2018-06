El fiscal desiste de acusar a Luis Planas por el caso del robo de agua de Doñana

Luis Planas dejará en breve de ser el único miembro del Gobierno de Pedro Sánchez que se sienta en el Consejo de Ministros y está imputado. Porque la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva ya ha presentado el escrito final de acusación del caso de robo de agua en Doñana en el que figuraba como investigado y solicita el archivo de la causa contra el actual ministro de Agricultura.

El fiscal de medio ambiente no aprecia que la conducta de Planas fuera delictiva, como adelantó EL PAÍS. El caso se remonta a cuando el actual ministro era consejero de Agricultura en la Junta de Andalucía, entre 2012 y 2013. La juez encargada de la instrucción imputó en 2016 a Planas y lo ha mantenido así hasta ahora, a pesar de que la fiscalía no veía la responsabilidad penal en su proceder.

Finalmente, la fiscalía ha presentado su escrito de acusación en este caso. Y deja fuera a Planas. Al ser la única acusación, la causa contra el ministro se archivará.

Sin embargo, la Fiscalía sí considera que se debe juzgar a 11 agricultores y a dos exalcaldes de Almonte, Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP). Para los agricultores solicita el fiscal de Medio Ambiente tres años y diez meses de prisión; para los dos regidores, dos años y diez meses.

El caso se refiere a un problema que arrastra Doñana desde hace años: las captaciones de agua ilegales. Desde cientos de pozos se extrae sin control el agua del Acuífero 27. En 2015 el Seprona de la Guardia Civil desarrolló la Operación Vernum en busca de pozos. Uno de los casos detectados fue el de una finca pública en la zona de Matalagrana, en Almonte. Esos terrenos, donde los agentes encontraron captaciones ilegales, eran explotados por unos agricultores a través de un convenio con el Ayuntamiento, que a su vez había recibido la cesión de los suelos por parte de la Junta.

La juez instructora ha entendido durante este tiempo que Planas tenía "conocimiento de la falta de regularización de los pozos" y había "consentido" el uso irregular del agua. Pero la Fiscalía, en varios escritos ya había señalado que no existía la "mínima seguridad jurídica" que pudiera "determinar" que Planas o cualquier miembro de la Administración regional hubieran "colaborado de forma activa y relevante con los agricultores" o que hubieran cometido "una omisión grave y reiterada". La Fiscalía ya avanzaba entonces lo que ocurrirá ahora: "El ministerio fiscal no formulará acusación contra el investigado".

Polémica

Cuando EL PAÍS informó la semana pasada de lo que finalmente ha ocurrido este viernes (que la Fiscalía no encontraba delictiva la conducta de Planas con lo que sería desimputado), el PP se lanzó en tropel a pedir la dimisión del ministro. Los populares intentaron equiparar su caso al del Màxim Huera, que tuvo que dejar la cartera de Cultura por su condena por asuntos fiscales.

Pero tanto desde el PSOE como desde el Gobierno se defendió la actuación de Planas y se incidió en que la Fiscalía no ve delictiva su actuación en este caso. El propio Pedro Sánchez, que conocía la situación procesal del ministro cuando lo nombró, ha asegurado que "no hay caso" y que por lo tanto Planas no debía dejar su cargo.