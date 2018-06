Decenas de académicos responden al manifiesto que pide una reforma federal de la Constitución

Decenas de académicos han firmado un manifiesto en respuesta al documento Renovar el pacto constitucional, en el que sesenta personalidades de distintos ámbitos del saber reclaman una reforma de la Constitución Española que impulse un “proyecto político federal” tras la “pésima gestión de la crisis catalana”. Así, intelectuales como Fernando Savater, Félix de Azúa, Andrés Trapiello, o Félix Ovejero; exdiputados como Carlos Martínez Gorriarán; y otros catedráticos, doctores y profesores, han consensuado un texto en el que piden defender el derecho a usar el castellano en toda España; la necesidad de "acabar con los privilegios fiscales" del País Vasco; y que se definan las competencias de las Comunidades y del Estado en la Constitución.

"Emplazamos a nuestros colegas a impulsar debates académicos en diferentes puntos de la geografía española e internacional. En esos debates nosotros representaríamos al constitucionalismo especialmente sensible a los planteamientos de los ciudadanos que nunca han existido para la Cataluña oficial", dicen los firmantes del manifiesto de contestación, titulado Renovar el pacto constitucional: ¿Con qué fin?. "Es imprescindible la identificación de las competencias que han de ser objeto de distribución entre el Estado central y las Comunidades Autónomas, porque el federalismo como sistema de reconocimiento de identidades no acaba de entenderse", solicitan. Y añaden: "También creemos que en un debate constitucional no pueden dejarse al lado temas tan nucleares como los privilegios fiscales de las regiones más ricas o el derecho de los castellanohablantes a vivir en su lengua en cualquier punto del Estado".

Los firmantes, entre los que se encuentran fundadores de UPyD y de Ciudadanos, como Savater, Gorriarán o De Azúa, rechazan que los territorios tengan identidad, argumentan que esta pertenece a las personas y piden no confundir una parte (el nacionalismo) con el todo (el conjunto de la Comunidad Autónoma).

"Conviene llamar la atención sobre esto, que no es meramente formal, sino que denota que quienes hacen la propuesta que aquí se contesta han asumido el marco mental nacionalista: que los territorios tienen pretensiones, aspiraciones o identidades", critican los firmantes, entre los que también se encuentran Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado; Ana Clara, Profesora Titular en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED; o Araceli Mangas Martín, Académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. "Nosotros rechazamos de manera tajante este acercamiento al problema".

Al tiempo, defienden el grado de descentralización de las Autonomías en España, el papel del Tribunal Constitucional como garante de la legalidad frente al desafío independentista en Cataluña, y el derecho de todos los españoles a decidir su futuro. Una perspectiva distinta a la expresada en el manifiesto Renovar el pacto constitucional.

En este, los juristas Javier Pérez Royo y María Eugenia Rodríguez Palop, los politólogos Ignacio Sánchez Cuenca, Máriam Martínez Bascuñán y Ramón Máiz, o los filósofos Victoria Camps y José Luis Villacañas se remontan al recurso de inconstitucionalidad del PP contra el Estatut como origen del conflicto en Cataluña. Y señalan que la sentencia que en 2010 recortó el proyecto aprobado tanto por las Cortes como por el pueblo catalán en referéndum olvidó el “acuerdo de equilibrio” con las comunidades históricas que se encuentra “en el corazón de la Constitución del 1978”. En consecuencia, abogan por una reforma de la ley de leyes en un sentido federal.