Margarita Robles: “La Constitución necesita ponerse al día para recoger nuevos derechos”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado esta mañana que si bien la Carta Magna "necesita ponerse al día", es "evidente que cualquier reforma constitucional exige consensos" después de que el pasado sábado su compañera de gabinete, la ministra de Administración Territorial, Meritxell Batet, considera urgente dicha reforma.

"Nuestra Constitución fue fruto del consenso y de los hombres que vivieron la dictadura y la persecución, que hicieron un esfuerzo de consenso y nos tenemos que sentir orgullosos pero es del 78 y necesita ponerse al día porque el país ha cambiado y hay que recoger nuevos derechos. Sin embargo, es evidente que cualquier reforma constitucional exige un consenso, el mismo que permitió llegar a la Constitución del 78", ha señalado la ministra de Defensa en una entrevista en la cadena SER.

Por eso, la ministra circunscribe toda iniciativa al respecto a la Comisión para el estudio del modelo territorial que trabaja en el Congreso y que a su juicio, "sería la base". En todo caso, considera que si se va a una reforma constitucional será "para profundizar en derechos".

Sobre su departamento, la ministra ha afirmado que tiene "sobre la mesa para estudiarlo" el ciclo inversor en las Fuerzas Armadas que diseñó su predecesora, María Dolores de Cospedal, que supone un gasto de 10.000 millones de euros en quince años. Robles ha incidido en que, si bien aún no tiene una decisión al respecto, "lo importante es que un Ejército esté modernizado". Robles ha incidido en que "cuando se estudian las políticas de Defensa hay que ver siempre el aspecto esencial del mantenimiento de la paz y la libertad" que las Fuerzas Armadas tienen como función y "para ello, hace falta que haya medios y tecnología". "Vamos a estudiarlo y ver todas las posibilidades", ha señalado.

🔊 DIRECTO | ¿Dará luz verde al nuevo ciclo inversor de armamento que tenía listo su predecesora? Margarita Robles: "Vamos a estudiarlo y ver todas las posibilidades que hay" pic.twitter.com/s4g3OnnNA7 — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) 11 de junio de 2018

Preguntada por las críticas que han elevado el PP y Ciudadanos sobre el posible nombramiento del general Pedro Baños al frente de Seguridad Nacional, Robles ha explicado que no le conoce personalmente y que tal designación no se ha producido. "El único nombramiento que se ha hecho fue el pasado viernes el del Secretario de Estado de Defensa y este es el único por el que yo puedo hablar y responder", ha dicho Robles. "De momento, mi departamento no ha hecho ninguna propuesta al Consejo de Ministros", ha zanjado.

Asimismo, sobre la continuidad de Félix Sanz Roldán al frente del CNI, Robles ha señalado que cualquier decisión que se tome al respecto se adoptará "desde el estudio, la reflexión y la prudencia". Preguntada por la posibilidad de que una mujer le relevase, ha respondido que por qué no. "La cualificación profesional de las mujeres en España les permite acceder a cualquier sitio", ha comentado.

Robles ha negado haber exigido el control del CNI para aceptar el cargo de ministra; "En periodismo no vale todo, hay que rellenar espacios pero las cosas se tienen que contrastar y es rotundamente falso todo lo que se ha dicho. Estoy donde quiero estar y estoy desde el principio, desde los primeros contactos que hizo el presidente y todo lo demás es literatura y especulación".