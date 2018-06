La Audiencia de Palma entrega hoy a Urdangarin la orden de ingreso en prisión

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha citado a Iñaki Urdangarin, Diego Torres y Jaume Matas para que comparezcan este miércoles ante el tribunal entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde para entregarles el mandamiento de prisión tras la sentencia notificada ayer en la que el Tribunal Supremo los condena a penas de cárcel. La entrega es personal y los tres condenados tienen que desplazarse a la sede de la Audiencia Provincial en Palma para recoger el mandamiento. Urdangarin tendrá que viajar desde Suiza, país en el que reside, para recoger el mandamiento.

El Tribunal Supremo le ha condenado a una pena de cinco años y 10 meses de cárcel por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias. Su exsocio Diego Torres ha sido sentenciado por el tribunal a cinco años y ocho meses por malversación, prevaricación y fraude a la administración y le absuelve de tráfico de influencias, blanqueo y falsedad. El expresidente de Baleares y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, se enfrenta a una pena de tres años y ocho meses de cárcel por prevaricación y fraude.

La Audiencia de Palma suele ofrecer un margen temporal de varios días al reo para elegir el centro penitenciario. Todo ello sin perjuicio de que, si el tribunal tiene sospechas de que alguno de los condenados puede tener la intención de eludir la acción de la justicia, se ordene su ingreso inmediato en la cárcel y su traslado desde la Audiencia a la prisión de Palma.

Así, Urdangarin sabrá hoy el plazo que tiene para ir a la prisión que elija y comenzar a cumplir la condena. Según la normativa penitenciaria, cualquier persona condenada que se encuentre en libertad puede acudir a cualquier cárcel del territorio nacional, donde tendrá que ser acogido obligatoriamente.

Urdangarin tendrá que pasar los mismos trámites que los presos comunes. Al ingresar en la cárcel, se le hará un reconocimiento por parte del servicio médico y será entrevistado por un equipo de trabajadores sociales y psicólogos. Los nuevos reos pasan la primera noche en el módulo de ingresos y, después, son trasladados al módulo que consideran los especialistas de la penitenciaría. A pesar de que el preso puede decidir libremente la cárcel, la dirección del centro puede cambiarle de prisión si considera que la elegida no es la más adecuada para salvaguardar su seguridad.

A pesar de que tendrá que recoger el mandamiento de prisión, el marido de la infanta Cristina tiene derecho a pedir el indulto. Los condenados por sentencia firme pueden reclamar esta medida, que es otorgada por el Rey a propuesta del Ministerio de Justicia. Sin embargo, esta solicitud no supone necesariamente esquivar la entrada en la cárcel. La última palabra para decidir si el condenado espera en libertad la concesión o no del indulto es de la Audiencia Provincial, que previamente tiene que reclamar informes a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación particular.

En la misma sección de la Audiencia Provincial que ha juzgado el caso Nóos existe el precedente del expresidente del Gobierno de Baleares, Jaume Matas que, tras conocer el fallo del Tribunal Supremo que le condenó a nueve meses de cárcel por tráfico de influencias, solicitó a la sala que suspendiera la ejecución de la pena hasta que se resolviera su petición de indulto. La Fiscalía Anticorrupción se pronunció a favor y la Audiencia finalmente accedió a la petición del exministro, que permaneció en libertad mientras que resolvió su recurso. El indulto le fue denegado por el entonces Gobierno de Mariano Rajoy.

Urdangarin también puede pedir amparo al Tribunal Constitucional y solicitar la suspensión de la ejecución de la pena. Una vez que el Constitucional decida sobre la admisión del recurso se pueden dar tres situaciones: que no lo admita, lo que abocará al cuñado del rey Felipe VI a la cárcel de forma inmediata; que lo admita y acepte que siga en libertad hasta que los magistrados decidan sobre el fondo del asunto —lo que puede tardar años— o que lo admita pero ordene el encarcelamiento de Urdangarin mientras se dictamina sobre su recurso. Como criterio general, el Constitucional ordena el encarcelamiento mientras dictamina sobre los recursos de amparo cuando la condena supera los cinco años de prisión. La condena de Urdangarin supera en 10 meses este límite.