Pedro Sánchez y los nuevos ministros del Gobierno, últimas noticias en directo

EL PAÍS

El nuevo Gobierno socialista podría decidir, de acuerdo con el programa electoral del PSOE, denunciar los Acuerdos con la Santa Sede. Sin embargo, los expertos explican que una denuncia unilateral de dichos Acuerdos no sería causa de la "terminación" de los mismos sino que tendría que existir una negociación entre ambas partes, es decir, entre el Estado español y la Santa Sede. El profesor de relaciones entre la Iglesia y el Estado en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo y exdiplomático de la Santa Sede, Francisco César García Magán, ha explicado a Europa Press que, según el Derecho de Tratados, "la denuncia de un tratado por una de las partes no es causa de terminación del acuerdo", a no ser que esté contemplado en el propio acuerdo. En el caso de los Acuerdos firmados entre el Estado español y la Santa Sede, el experto explica que no está previsto este extremo por lo que en la "hipótesis" de que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidiera denunciar los Acuerdos con la Santa Sede, no podría romperlos de forma unilateral. Para que esta se produjera tendría que ser "por un acuerdo mutuo entre ambas partes", según ha precisado García Magán. En el caso de que el Gobierno español denunciara los Acuerdos Iglesia-Estado y no quisiera sentarse a negociar supondría, según precisa el experto, una violación del documento por lo que a la Santa Sede solo le quedaría la posibilidad de presentar una protesta formal. No obstante, indica que con una actuación así "quedaría tocado el prestigio internacional" de España. En este sentido, sería más probable que, en el caso hipotético de que el Gobierno denunciara los Acuerdos, se iniciara una negociación entre las partes, como ocurrió cuando se sustituyó el Concordato de 1953. La negociación podría ser para lograr un nuevo acuerdo o para no estipular ninguno. (EP)