El último sondeo de Metroscopia dibuja un escenario de tres más uno: Ciudadanos aparece arriba (con el 29% de los voto) y detrás quedan el resto, prácticamente empatados (19% o 20%). Pero la semana pasada el CIS ofrecía un panorama distinto: mantenía delante al PP, con Ciudadanos y el PSOE dos puntos abajo y Unidos Podemos algo más retrasado. Son cifras que, convertidas en escaños, dejarían gobiernos diferentes.

Para mostrarlo, hemos calculado el reparto de escaños que correspondería al resultado en votos de Metroscopia y el CIS. Usamos una aproximación que consiste en tomar el voto estimado de los partidos y proyectarlo sobre cada provincia, usando como referencia los resultados de las elecciones de 2016.

En algunos puntos hay acuerdo. Los datos de Metroscopia y el CIS coinciden en que la izquierda del PSOE y Podemos estaría muy lejos de lograr una mayoría parlamentaria. Rondarían los 145 escaños y se quedarían a 20 de los 176 necesarios. También es casi una certeza la viabilidad de un tripartido contra Rajoy: como ya pasó en 2015 y 2016, Ciudadanos, PSOE y UP tendrían mayoría en la cámara.

Las diferencias son patentes a partir de ahí. Los datos de Metroscopia dan la llave del gobierno a Ciudadanos. El partido de Albert Rivera sería primera fuerza con 110 escaños y podría formar gobierno tanto con el PSOE como con el PP. No le harían falta más socios. En esto coinciden el grueso de encuestas, con la excepción del CIS.

Con los datos del barómetro público, Ciudadanos se quedaría en 74 escaños y no sumaría ni con el PP (que tendría 97) ni con el PSOE (87). Este escenario que dibuja el CIS recuerda a 2016. La única suma de dos partidos sería la del PP y el PSOE. Aunque sería más fácil reeditar el gobierno actual, porque el centro derecha sumaría más escaños: el PP habría ganado las elecciones y le bastaría mantener los apoyos de Ciudadanos y PNV para volver a gobernar.

Acuerdos y discrepancias entre sondeos

No es habitual que el CIS se separe tanto del resto de encuestas. Las diferencias se observan en los datos crudos y no parecen venir de la llamada cocina —los ajustes que cada encuestador hace para convertir la intención directa de voto en una estimación—. En la muestra de Metroscopia, por ejemplo, hay un 30% de votantes del PP que ahora votarían por Ciudadanos; pero en las entrevistas del CIS esa cifra baja al 17%. Los votantes del PSOE que repetirían su voto son el 62% en el CIS y el 49% en Metroscopia. Son diferencias en la muestra, o en la no respuesta, que podrían deberse al método del sondeo: el CIS hace entrevistas personales y el resto por teléfono o por internet.

Pero hay tres tendencias que se repiten en el CIS y el resto de sondeos, lo que sirve para reforzarlas. Primera, hay un flujo muy fuerte de votantes del PP hacía Ciudadanos (un 20% o 25% del total). Segunda, hay también votantes moviéndose a Ciudadanos desde la izquierda (casi el 8% de los socialistas y un 3% o 4% de los exvotantes de Podemos). Y tercera: la izquierda está desmovilizada. El PSOE y Podemos son los partidos con más votantes indecisos.

El resultado de unas elecciones que se celebrasen mañana dependería de esas tres cuestiones. Las fugas hacia Ciudadanos decidirán qué partido acaba siendo el más votado. Pero la formación de gobierno dependerá sobre todo de la movilización (o no) de la izquierda. Una parte de los votantes del PSOE y de Podemos repetirán su voto aunque ahora digan que están indecisos. Con eso podemos contar —y con eso cuentan, cabe pensar, los encuestadores—. Pero si esa activación se produce solo a medias, será insuficiente para cambiar las mayorías. Sin reactivación por la izquierda, las encuestas solo dejan dos opciones: que se repita el gobierno actual, si resiste el PP, o que Ciudadanos busque liderar un gobierno apoyándose en PP o PSOE.

Metodología del cálculo de escaños. Para estimar los escaños es necesario aproximar los votos de cada partido en cada provincia. Para eso he proyectado el promedio nacional de encuestas de forma lineal, tomando como referencia los resultados de 2016. Uso el dato de encuestas para el voto de PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y PDeCAT. Para el resto de partidos —más pequeños y difíciles de observar con encuestas nacionales— asumo que repetirán sus resultados de las últimas elecciones.