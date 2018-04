Cristina Cifuentes y el caso máster, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Cristina Cifuentes, tras renunciar al polémico máster: ¿Mantiene que el 2 de julio defendió su trabajo de fin de máster? "Jamás he dicho que mi máster no sea legítimo, ni lo he escrito. Sean rigurosos. Nunca lo he dicho. Ni he cometido ninguna ilegalidad... tengo todos los certificados acreditativos del pago de las tasas y de las notas, que están sellados y compulsados. Lo que yo no he dicho en esa carta no es nada distinto de lo que yo he dicho. Alguien dice hoy que la carta, la interpretación... le digo a los partidos que no busque pretextos para facilitar que en Madrid gobierne la izquierda"