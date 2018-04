Cristina Cifuentes dimite como presidenta de la Comunidad de Madrid

Cristina Cifuentes ha anunciado su dimisión este miércoles como presidenta de la Comunidad de Madrid. Su renuncia se ha precipitado pocas horas después de que se haya difundido un vídeo que recoge el momento en el que la dirigente del PP es retenida por un agente de seguridad después de robar dos cremas en un supermercado en 2011, cuando era la número dos de la Asamblea de Madrid. Este escándalo se suma al caso del máster que supuestamente hizo en 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos, y cuya obtención, rodeada de irregularidades, ha abierto una crisis en la Universidad y una investigación en la Fiscalía. "He aguantado más de 34-35 días de una exposición permanente. Lo que ha ocurrido hoy traspasa una línea", ha dicho Cifuentes, que ha insistido en que el supuesto hurto fue un error y un acto involuntario por el que recibió intentos de extorsión. "No quiero dañar a mi familia, que es por quien tomo la decisión, para que no sigan sufriendo este calvario. Es lo mejor para los madrileños y para mi partido", ha dicho. La ya expresidenta no ha admitido preguntas de la prensa y no ha hablado de su sucesor o sucesora en el cargo.

"Doy el paso atrás para que la izquierda no gobierne", ha asegurado la presidenta al abandonar su cargo. "La resistencia de las personas tiene un límite y he llegado a él. Me voy con la cabeza muy alta, con un sentimiento amargo pero muy satisfecha, creo que hemos hecho un buen trabajo", ha añadido. Cifuentes se enfrentaba a una moción de censura presentada por el PSOE con el apoyo de Podemos en respuesta al fraude en la obtención del máster de Derecho Público del Estado Autonómico. Ciudadanos amenazaba con sumarse a la iniciativa si Cifuentes no dejaba su puesto. La dimisión cierra la posibilidad de que se llegue a debatir la moción debido a que iba dirigida contra la presidenta Cristina Cifuentes.

La hasta ahora presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño se negaba a dejar su puesto, por más que las irregularidades del máster hayan arrasado con la credibilidad de la Universidad y del Instituto de Derecho Público (IDP) del que dependía. Cifuentes considera que las irregularidades que han salido a la luz con el caso máster son de tipo “administrativo” y responsabilidad de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Entre ellas se encuentra la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM). Ella ha sido sin embargo incapaz de demostrar la defensa de ese supuesto trabajo que no aparece por ningún lado.

Tras las dudas que generó el máster de Cifuentes, la universidad revisó otros títulos otorgados por el IDP y destituyó a su director, Enrique Álvarez Conde. Entre los alumnos ilustres cuyos estudios están en cuestión se encuentra Pablo Casado, al que le convalidaron 18 asignaturas de 22 y que obtuvo el título con cuatro trabajos de menos de 100 páginas.

Un hurto de 2011

En el vídeo difundido por OkDiario, la última información sobre Cifuentes de un reguero que comenzó el 21 de marzo con eldiario.es, se ve a la entonces diputada autonómica negando al guardia de seguridad que ella hubiera hurtado las dos cremas antiedad que finalmente terminó pagando. La Policía, alertada por el establecimiento, la dejó finalmente en libertad sin trasladarla a la comisaría.

"Este vídeo solo obedece a una situación de un error involuntario, me llevé por error y de manera involuntaria unos productos por 40 euros, me lo dijeron a la salida y los pagué", ha insistido Cifuentes antes de anunciar su renuncia. Según su versión, en el pasado se le intentó extorsionar con este vídeo. "He cometido errorers personales, políticos, de todo tipo, me he saltado semáforos en rojo", ha ironizado la expresidenta.

La decisión de dimitir, ha asegurado, la tenía tomada ya y pensaba anunciarla el próximo 2 de mayo. Finalmente, el vídeo lo ha precipitado todo.