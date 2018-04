Tres detenidos por violar en grupo a una joven en un piso de Alicante

Tres hombres han sido detenidos en Alicante y Elche acusados de haber participado en la agresión sexual en grupo a una joven de 19 años a la que uno de ellos conoció en una discoteca la madrugada del pasado sábado. Según un comunicado de la Comisaría Provincial, uno de ellos fue capturado en el aeropuerto de Alicante-Elche cuando intentaba huir de España, mientras que un cuarto presunto implicado en los hechos aún no ha sido localizado. Los detenidos, de nacionalidad argelina, tienen 19, 28 y 34 años.

La chica conoció al hombre de 34 años en una discoteca de la zona de ocio del puerto de Alicante la madrugada del pasado sábado. Tras invitarla a bebidas alcohólicas, relata el comunicado, "le insistió en que le acompañase a su casa", un piso de la zona de la Explanada, en el centro de la ciudad. "¡Pero nada de sexo!", le advirtió la joven, a lo que el hombre accedió, según recoge el diario Información de Alicante.

Según denuncia la víctima, una vez en la vivienda, tres jóvenes salieron de las habitaciones y, junto al hombre que iba con la chica, la violaron. La víctima intentó sin éxito huir. Luego, uno de los sospechosos la llevó a la calle, "donde desesperadamente la joven pidió auxilio en el primer establecimiento comercial que encontró". Desde allí, una llamada alertó a los agentes de lo ocurrido, señala la nota de prensa.

La chica, de origen sudamericano, fue trasladada y atendida en el Hospital General de Alicante. Horas después, los agentes detuvieron en el piso a dos de los presuntos implicados, mientras que un tercero, el de 34 años, fue arrestado en el aeropuerto de Alicante-Elche, ubicado en el término municipal ilicitano.

Los tres individuos han pasado este lunes a disposición judicial. Según Información, el juzgado de guardia de Elche ha enviado a prisión a uno de los denunciados, al que fue sorprendido en el aeropuerto cuando intentaba huir a Argelia. Los otros dos arrestados, que son hermanos y que que no han sido identificados por la víctima, han quedado en libertad provisional tras negar los hechos y asegurar que echaron a su amigo y a la joven de su domicilio. El que se encuentra en prisión provisional también ha negado haberla violado.

El diario local indica que los dos hermanos han manifestado que aquella noche estaban durmiendo en el piso de sus padres junto con dos amigos. Uno de ellos llegó a las cinco de la madrugada y se despertaron al escuchar gritos de la joven. Afirman que salieron a ver qué ocurría y vieron a su amigo vestido y a la joven desnuda. Niegan que la hubiesen violado, aseguran que abroncaron a su amigo por haber llevado a la joven al domicilio y que echaron de casa a los dos, según relatan fuentes cercanas al caso a Información.

Las mismas fuentes indican que la joven no pudo ser localizada para una rueda de reconocimiento en el juzgado de los dos hermanos, a los que por tanto no ha identificado. La Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión y el juez ha acordado su puesta en libertad.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante, que continúan realizando las indagaciones pertinentes para encontrar y apresar al cuarto supuesto involucrado en el suceso.