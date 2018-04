España entregó a Alemania a más de 100 reclamados en 2016 sin cuestionar el fondo de la euroorden

Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha considera que el tribunal de Schleswig-Holstein “ha actuado con absoluta corrección” al rechazar la entrega por rebelión de Carles Puigdemont. “Los hechos por los que se reclama a Puigdemont no rellenan el tipo penal de la alta traición en Alemania. El error de fondo del juez Llarena ha sido empeñarse en el delito de rebelión, el fondo del asunto es que declarar la independencia sin violencia no es delito ¿Se ha puesto en riesgo la integridad territorial? ¿Ha habido riesgo real de independencia? Para nada”, afirma. “Si hubiera habido un ejército con insurrectos ocupando aeropuertos, infraestructuras, algo que hubiera desencadenado un estado de sitio, se podría hablar de rebelión, pero aquí nadie ha pensado siquiera en el estado de excepción”, recuerda López Garrido.

El catedrático considera que Llarena debería haber planteado una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la UE antes de lanzar la euroorden contra Puigdemont. “Que se lo plantee ahora no conduce a nada. Luxemburgo interpreta normas europeas, no para que interprete el derecho alemán, no puede ir contra el juez alemán, Luxemburgo no juzga decisiones de jueces, solo interpreta normas europeas para que la interpretación sea la misma”, recuerda. El catedrático apunta, sin embargo, que el tribunal alemán tal vez si pudiera plantear la cuestión prejudicial si tuviera alguna duda sobre cómo debe interpretarse la decisión marco que regula la euroorden.