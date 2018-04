Rajoy ve “modélica” la actuación del Gobierno alemán sobre Puigdemont

Para Mariano Rajoy "el planteamiento del Gobierno alemán ha sido modélico" y su comportamiento reciente, tras la polémica liberación por parte de los jueces de uno de sus Land del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha sido "el propio de una nación europea de las clásicas y de primera". El presidente español intentó así, durante una rueda de prensa en su visita oficial a Argentina, reducir la tensión que esa decisión judicial ha provocado con el ejecutivo de Angela Merkel tras declarar una de sus ministras que esperaba esa liberación de Puigdemont.

Fuentes oficiales de La Moncloa argumentaron que las palabras de elogio de Rajoy al gabinete de Merkel en su conjunto tienen que ver con que la posición global del Gobierno alemán sigue siendo la de considerar que la crisis institucional y política que se vive en Cataluña es un asunto interno de España que debe resolverse conforme a las leyes y la Constitución vigente.

Se le recordó al presidente Rajoy que la semana pasada él mismo había destacado en otra visita oficial a Argelia que Europa no podía ni debía ser solo un espacio económico y mercantil sino un ámbito común de valores, democracia y Estado de Derecho y se le preguntó cómo se compagina todo eso con lo que está sucediendo desde hace unos días en Alemania, tras la salida de la cárcel de Puigdemont porque unos jueces del Land de Schleswig-Holstein rechazaron la posibilidad de aplicar su extradición por un delito de rebelión y por los desmarques de varios políticos alemanes. El dirigente español reiteró su idea de que "Europa es ante todo y sobre todo un conjunto de valores". Y luego se remontó a su formación, incluso antes del Tratado de Roma de 1957, para indicar que los fundadores buscaron construir "un espacio de paz, libertad, derechos humanos y primacía de la ley y un Estado de Derecho con los tres poderes: eso es Europa".

Rajoy se autodeclaró como un "profundo europeísta" antes de reiterar que sobre la polémica registrada ahora con Alemania no tiene mucho más que añadir a su máxima de que "las decisiones de los tribunales de justicia se respetan y se acatan". El presidente español sigue sosteniendo esa tesis que le vale para todos los asuntos judiciales en general y específicamente para la estrategia jurídica seguida ante el conflicto separatista en Cataluña hasta el punto de volver a subrayar que no se podría soportar una democracia o una sociedad donde cada uno decidiera por su cuenta qué leyes y sentencias respeta y cuáles no. "Eso es una democracia", recalcó.

Bajo ese principio democrático básico, el líder del PP aceptó que los jueces, en Alemania, "se pueden equivocar, como el legislativo o los ministros" y remachó que en este caso sobre los delitos atribuidos a Puigdemont los jueces españoles, y en concreto el Tribunal Supremo, han dictado euroordenes de detención, las fiscalías las han apoyado y se limitó a mencionar que también ha habido un juez alemán que ha tomado una decisión distinta. Rajoy afirmó que España "respetará la decisión final", en alusión a lo que suceda cuando se resuelvan los planteamientos e informes que ahora emitirá en Alemania la Fiscalía.