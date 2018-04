Quién es quién en el ‘caso Cifuentes’

Alicia López de los Mozos. Doctora titular de la URJC

Fue la supuesta presidenta del tribunal que examinó a la presidenta regional Cristina Cifuentes junto a Cecilia Rosado y Clara Souto. Es una de las tres docentes que supuestamente firmó el acta universitaria y la única de las tres componentes del tribunal que es profesora titular. López de los Mozos es secretaria del Instituto de Derecho Público, aunque en 2012 no tenía plaza fija. Ha declarado este jueves ante la instructora de la investigación abierta por la URJC que no reconoce el acta del tribunal de trabajo de fin de máster de Cifuentes y asegura que no la firmó. Su rúbrica no coincide con la que aparece en el acta de TFM.