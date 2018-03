Ruth Ortiz, al PP: “De mis hijos no se aprovecha nadie”

Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, los dos menores asesinados por su padre, José Bretón, en Córdoba en 2011, tacha de "indignante y patético" que el PP haya "politizado" un acto en defensa de la prisión permanente revisable y en recuerdo de las víctimas de muertes violentas. "De mis hijos no se aprovecha nadie, a mis hijos no los utiliza nadie para politizar nada", escribe Ortiz en un comunicado.

Ortiz se ha referido de ese modo al acto celebrado este domingo en la plaza de las Monjas de la capital onubense al que acudió junto con padres de otros menores asesinados como Diana Quer, Mari Luz Cortés, Marta del Castillo o María Domínguez. También estuvieron presentes entre otros, dirigentes del PP como la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, o el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno.

En su opinión, "era una concentración en recuerdo a todas las muertes violentas, principalmente de niños", en la que también se pedía la prisión permanente revisable. "Si se deroga la prisión permanente revisable y tampoco hay cumplimiento íntegro de las penas, ¿qué justicia es esa para nuestros hij@s asesinados?", reflexiona Ortiz en el mensaje avanzado por la Cadena Ser.

"Lo que no era la concentración de ayer es un acto para que políticos del PP se aprovecharan de nuestras víctimas para politizar una plataforma que es apolítica", zanja la madre de Ruth y José. "Hasta hace un rato no he visto la foto de políticos del PP delante de la pancarta, donde, entre otros, estaban las fotos de mis hijos", señala Ortiz, para añadir: "Si un político acude a un acto convocado por una plataforma apolítica que se quede entre la gente, como uno más".

Ruth Ortiz se desvincula de la politización de la Manifestación de ayer a favor de la prisión permanente revisable. Comunicado de Ruth... pic.twitter.com/rzWto7lVb3 — SER_Huelva (@SER_Huelva) 19 de marzo de 2018

"Ya tenemos bastante las víctimas para que encima nos utilicen así los políticos, bastante olvidadas y abandonadas nos dejan como para tener que aguantar escenas como las de ayer; es indignante, patético e insoportable", concluye. Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, la joven sevillana desaparecida en 2009, ha respondido que se siente "extrañado" por las declaraciones de Ortiz. Del Castillo ha asegurado que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también había sido invitada a la concentración y ha indicado que no entiende las distinciones: "Lo mismo que se invita a Susana, se invita a los demás".

La prisión permanente revisable es una figura por la cual el condenado solo puede recobrar la libertad si demuestra estar rehabilitado tras una serie de plazos (de al menos 25 años y de 28, 30 o 35 en algunos casos) y si previamente ha logrado acceder al tercer grado. Está prevista para los autores de “crímenes que causan una especial repulsa social” o “delitos de excepcional gravedad” como asesinos en serie, integrantes de bandas terroristas, los autores de la muerte de menores o personas discapacitadas, entre otros. Fue aprobada por la mayoría absoluta del PP y entró en vigor el 1 de julio de 2015 junto con la Ley de Seguridad Ciudadana.

El PNV ahora impulsa una Proposición de Ley para derogar la norma. El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves las dos enmiendas del PP y Ciudadanos que pretendían ampliar los casos de aplicación de esta figura y endurecer el Código Penal. En medio del debate, PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y los partidos nacionalistas y de izquierda del Grupo Mixto han rechazado las enmiendas del PP y Ciudadanos que han calificado oportunistas y demagógicas.