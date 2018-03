El PSOE celebra su escuela de Gobierno con destacadas ausencias

Pedro Sánchez situó altas las expectativas sobre la escuela de Buen Gobierno del PSOE, de la que anunció iba a suponer “la visualización de que la unidad del partido está recompuesta” diez meses después de las primarias. Tan altas que las destacadas ausencias que van a producirse en el foro de conferencias y mesas redondas que arranca hoy hasta el domingo en Madrid acaban por demostrar todo lo contrario: que la unidad en el partido no es tal y las heridas no están cerradas.

De los cuatro secretarios generales del PSOE desde la Transición, dos de ellos, Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba, han excusado su presencia. El primero declinó la invitación por un viaje a Portugal, y el segundo no ha ocultado que su negativa está relacionada con el veto de la dirección de Sánchez a quien fue su número dos, Elena Valenciano, a la que no se respalda para postularse a la presidencia del grupo de los socialdemócratas europeos. José Luis Rodríguez Zaparero y Joaquín Alumnia, a cambio, sí asistirán para impartir sendas conferencias.

Habrá bajas también entre los presidentes autonómicos socialistas, que en su mayoría apoyaron a Susana Díaz en las primarias. No asistirán el asturiano y expresidente de la gestora, Javier Fernández, el valenciano Ximo Puig y probablemente tampoco la presidenta de Andalucía y exrival de Sánchez, Susana Díaz, aunque aún no lo ha comunicado. Puig ha alegado su presencia en las Fallas, mientras el caso de Fernández y Díaz es discrepancia orgánica. Los presidentes compartirán una mesa redonda sobre la España autonómica, moderada por Patxi López, en la que tratarán de dejar a un lado sus diferencias sobre temas sensibles como los nacionalismos, la España plurinacional, la financiación autonómica y las lenguas. La dirección socialista no muestra preocupación por la fotografía de ausencias y señala que quienes no quedan en buen lugar son quienes han decidido no participar.