Rubalcaba se cae de la escuela de Gobierno del PSOE a la que se incorpora Solana

La escuela de buen gobierno del PSOE, prevista para mediados de mes y con la que Pedro Sánchez pretendía visualizar la unidad recompuesta en el partido, ofrecerá una imagen incompleta en la que no estarán los cuatro exsecretarios generales del PSOE desde la Transición. El partido ha hecho público este viernes el programa del evento en el que ya no figura el exlíder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba. Felipe González aún no ha confirmado su presencia, mientras sí estarán José Luis Rodríguez Zapatero y Joaquín Almunia.

Rubalcaba ha declinado la invitación para impartir una ponencia titulada "Tu vida en fake news" (noticias falsas) que no había sido consensuada previamente con él. El exsecretario general socialista ha tenido un reciente desencuentro con Ferraz a cuenta de la falta de respaldo de la dirección de Pedro Sánchez a quien fue su mano derecha, Elena Valenciano, para liderar el grupo de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo. La eurodiputada Valenciano es precisamente otra de las bajas destacadas, ya que el foro está organizado en colaboración con la delegación española del PSOE en el Parlamento Europeo, y por eso participan varios eurodiputados socialistas.

La ausencia de Rubalcaba se añade a la posible baja también de Felipe González, que aún no ha confirmado su presencia, aunque ha limado asperezas con Sánchez en una comida en privado a mediados de febrero. La dirección ha invitado al expresidente a impartir una conferencia titulada "Aportación de la socialdemocracia a la construcción europea".

La exhibición de unidad tampoco se completará en los presidentes autonómicos, aunque sí acude el grueso. Han confirmado su asistencia cinco barones socialistas: el presidente de Aragón, Javier Lambán; el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, la presidenta de Baleares, Francina Armengol, y el de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Están pendientes de confirmar aún sin embargo la presidenta de Andalucía y rival de Sánchez en las primarias, Susana Díaz; y el presidente de Asturias, Javier Fernández.

A cambio, Ferraz ha sumado a la escuela a Javier Solana, ex Alto Representante del Consejo para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, quien impartirá una master class sobre "Nuevo PSOE para una nueva etapa".

Más de 130 dirigentes políticos, profesionales, expertos en diversos ámbitos y activistas participarán en este foro abierto que se celebra del 15 al 18 de marzo de 2018 en Madrid. La escuela contará con cinco master class, 16 talleres, dos diálogos y diversas actividades hasta su clausura el domingo 18, a cargo del secretario general del PSOE,, Pedro Sánchez.