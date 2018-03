El repliegue de los británicos de España

El alcalde de Xàbia, José Chulvi, no cree que su pueblo haya perdido en solo cinco años la mitad de los 8.737 residentes británicos que tenía en 2012. Y atribuye a la obligación que tienen ahora los ciudadanos comunitarios de acreditar periódicamente que siguen viviendo en el municipio para no ser dados de baja parte de la caída, aunque no sabe precisar cuánta. “Muchos siguen aquí, pero no hacen el trámite. Es un problema, porque parte de la financiación que recibimos del Estado y la ratio de policías y médicos que nos toca se basa en el número de habitantes”.

El padrón es, con todo, la vía más fiable para conocer el número real de residentes. Aparte de las campañas informativas municipales, la gran mayoría de extranjeros acaba necesitando acreditar su empadronamiento para realizar algún trámite ante la Administración y así descubren que no figuran en el registro, explica George Thomas, directivo de una compañía cervecera jubilado y residente en Xàbia.