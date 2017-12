España reclama tres años para que los 500.000 afectados directos digieran el Brexit

J. C., Madrid

En el documento titulado “Posiciones de los Ministerios de cara a un periodo transitorio y al marco de la futura relación UE-Reino Unido” no hay una sola palabra sobre Gibraltar. Ese olvido tampoco es casual. España entiende que no tiene nada que hablar ahora con el Reino Unido, ni con Gibraltar, y que ese contencioso no debe figurar en la negociación emprendida de manera global por la Unión Europea hasta que todo ese país pase por completo a otra situación. Mariano Rajoy tampoco le comentó nada al respecto el martes a la primera ministra británica, Theresa May, con la que se entrevistó en Londres. La posición española sigue siendo la de ofrecer la soberanía compartida, algo que los gibraltareños y el ejecutivo británico rechazan, como ha reiterado este año el ministro de Exteriores, Boris Johnson. El ministro español, Alfonso Dastis, ha remachado varias veces la postura española: “Cuando el Reino Unido salga de la UE sale entero y nuestra intención y deseo es que fuera de la UE permanezca entero y vamos a trabajar en ese sentido”.

En el texto del Gobierno, el Ministerio del Interior sí plantea la necesidad de buscar fórmulas para retroceder lo mínimo posible en el ámbito de la cooperación policial, pero sin singularidades o excepciones a la carta. Dado que Reino Unido ya no participará en las instituciones europeas, Interior cree necesario establecer unas reglas claras (como el principio de seguridad compartida o el de reciprocidad) a cumplir por todas las partes. Y como el período transitorio de estos próximos tres años podría afectar a la consideración de los británicos residentes en España se concluye que habrá que determinar el tipo de documentación que se les expide (régimen general o régimen UE) y la normativa aplicable a su entrada, la denegación de esa entrada o su expulsión.

El Ministerio aboga por minimizar los perjuicios que se van a producir en cuestiones de seguridad y cooperación policial (en marcos como Europol, Cepol, Prüm o SIS II) y sobre el control de fronteras se plantea una exención del visado para estancias de corta duración.