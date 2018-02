La familia Pagaza emplaza “a ETA y sus estrategas” a condenar la historia de terror de ETA

Maite Pagazaurtundua exhibe un informe sobre el terrorismo de ETA en presencia de la viuda e hijo de Joseba Pagazaurtundua. JAVIER HERNÁNDEZ / atlas

"Eso de que no tiene que haber vencedores ni vencidos es un cuento chino. Naturalmente que los terroristas tienen que ser derrotados. Y si ETA no ha sido derrotada, seguiremos hasta que lo sea. Seguiremos hasta vencer, porque no se puede dejar este combate a medias, en KO técnico". El filósofo Fernando Savater ha manifestado este domingo que "no es suficiente una Euskadi sin violencia" y no cabe conformarse hasta que se produzca un reconocimiento expreso de los nacionalistas vascos de que "ellos han sido parte del problema". A los nacionalistas, precisamente, se ha dirigido Maite Pagazaurtundua en nombre de la familia del sargento de la Policía de Andoain asesinado por ETA en 2003, y les ha emplazado a "condenar sin paliativos la historia de terror" de ETA.

La escultura de Agustín Ibarrola La casa de Joseba, en Andoain (Gipuzkoa), ha acogido hoy el homenaje a Pagazaurtundua, asesinado a tiros mientras desayunaba por un terrorista etarra en un bar de la localidad. La hermana del fallecido ha insistido de que, más de seis años después del cese de la lucha armada de ETA, aún queda una "asignatura pendiente": "Que el mundo de ETA y sus estrategas condenen sin paliativos toda la historia del terror. Si escamoteamos esto, iríamos hacia el crimen perfecto del terrorismo del nacionalismo vasco".

La familia de Pagazaurtundua ha recogido en un dossier de 40 páginas, titulado "Joxeba Pagaza: un grito de libertad", la crónica de estos 15 años desde su asesinato, con notas manuscritas y reflexiones de la víctima y su familia, además de una cronología con los "más de 100 actos" de kale borroka registrados en el "ecosistema del terror" que fue Andoain entre 1990 y 2007. "En este pueblo se ha atemorizado más que matado", ha dicho la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundua.

El informe será enviado mañana mismo al lehendakari, Iñigo Urkullu; al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, al secretario de Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, y a la alcaldesa de Andoain, Maider Karrere (EH Bildu), con la finalidad de que "miren al pasado con una mirada crítica y sin eufemismos".

Por primera vez, la familia de Pagazaurtundua ha sacado a la luz algunas cartas que el jefe de la Policía local de Andoain escribió mientras sentía muy cerca la amenaza terrorista. Una de esas iba dirigida al exconsejero de Interior del Gobierno vasco Javier Balza: "Señor Balza. Soy Joxeba Pagazaurtundua Ruiz, exagente 00201 de la Ertzaintza. Cada día veo más cerca mi fin a manos de ETA". Y, a renglón seguido, se quejaba de que la Policía vasca no le hubiese advertido de que figuraba entre los objetivos de la banda: "Soy consciente de mi presencia NO COMUNICADA en papeles del comando Buruntza". Poco después de escribir lo anterior, Pagazaurtundua fue muerto a tiros por el etarra Gurutz Aguirresarobe.

Pagazaurtundua, que se declaraba uno de los "muchos abandonados por el nacionalismo gobernante", dejó el siguiente mensaje desgarrado dirigido a su madre: "Ay! Madre qué miedo tengo, he de salir a la calle. Afuera esperan ellos, los que desean la sangre. Ay! Madre me han de matar y no puedo evitarlo. Mi grito de libertad lo acojan los ciudadanos".

La publicación editada para este aniversario pretende ser un aldabonazo, según Pagazaurtundua, para lograr la condena "pendiente" del terrorismo: "Creemos que los acosadores y asesinos, y su entorno político, deben reconocer que nos persiguieron para cambiar a toda la sociedad vasca y convertirla obligatoriamente en nacionalista vasca. Reconocer esta fundamental cuestión no supone una humillación, sino una oportunidad de regeneración para ellos", destaca la familia en uno de los escritos.

En el homenaje, además de Savater y Maite Pagazaurtundua, ha intervenido Jorge Múgica, nieto del Fernando Múgica, asesinado por ETA en 1996. "Aunque ETA dejó de matar, aún sigue viva y opretende imponernos su relato, absolutamente tergiversado". Y ha advertido de que si el Gobierno central transfiere al vasco la competencia de Prisiones, "lo siguiente será una salida muy ordenada de etarras de las cárceles, con una impunidad absoluta y sin pagar por sus crímenes".