El PSOE exige la dimisión inmediata de Guindos como ministro de Economía

El PSOE exige la dimisión inmediata de Luis de Guindos como ministro de Economía tras postularse a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), según ha anunciado este jueves la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, en rueda de prensa en el Congreso. “Pedimos que el señor de Guindos abandone inmediatamente el ministerio en favor de la credibilidad, la imagen y apariencia de independencia del BCE”, ha reclamado la portavoz.

Los socialistas consideran que la candidatura de Guindos mientras siga siendo ministro está sometiendo al BCE a “una situación difícil y complicada” y a una “gran presión”, toda vez que el organismo hace gala de su independencia y Guindos es un político en activo.

“Exigimos que el señor de Guindos no esté sentado mañana en el Consejo de Ministros. Cada día que sigue sentado está dañando la imagen de independencia del BCE y la de España, que tiene un Gobierno que hace una propuesta como la de Guindos”, ha remachado la portavoz parlamentaria.

El PSOE ya había anunciado el pasado lunes su rechazo a la candidatura de Guindos, ya que reclamaba que el candidato español fuera una mujer de perfil técnico. El anuncio del PSOE fue anterior a que el ministro hiciera público que se postulaba al BCE, pero los socialistas aseguran que el Gobierno no les trasladó en ningún momento que esa era su apuesta, ni buscó su apoyo.

Fuentes socialistas califican de “deslealtad” del Ejecutivo no haber informado al partido de este asunto, a pesar de la comunicación regular que mantienen Mariano Rajoy y Pedro Sánchez y de que el Gobierno ha pedido en otras muchas cuestiones el apoyo del PSOE. Tampoco Sánchez comunicó a Rajoy que iba a desmarcarse de Guindos a comienzos de esta semana. La dirección del partido sostiene que su rechazo al ministro no tiene otras implicaciones sino que se circunscribe solo a su apuesta por hacer de la igualdad entre hombres y mujeres un tema central de su acción política. Tras hacerse oficial, la portavoz socialista en el Congreso calificó su designación como "un desprecio para las mujeres".

“El PSOE no va a apoyar en Europa la candidatura de Luis de Guindos”, ha apostillado este jueves Margarita Robles, pero los socialistas no aclaran si harán campaña en su contra y si respaldan a cambio al otro candidato, el irlandés Philip Lane.

La postura de Rivera

Ciudadanos no entra a si el ministro debe dimitir o no, informa J. J. Gálvez. "Es una decisión de Rajoy", apuntan fuentes del partido liderado por Albert Rivera, que añaden: "Por lo que acostumbra, el presidente apurará hasta el último momento para tomar una decisión y no afrontar una crisis de Gobierno". El secretario general de la formación, José Manuel Villegas, ya mostró el apoyo de la cuarta fuerza política del país a la candidatura de De Guindos e, incluso, lamentó su salida del Ejecutivo al considerarlo el "mejor ministro".