El PSOE rechaza la candidatura de Guindos porque supone un “desprecio a las mujeres”

Margarita Robles, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. En vídeo, declaraciones de la portavoz socialista. Ballesteros | Vídeo: EFE

El PSOE se ha mantenido este miércoles en su negativa a apoyar la candidatura de Luis de Guindos como vicepresidente del BCE. “No podemos entender que no haya mujeres con cualificación técnica suficiente para ese cargo. Hay miles de mujeres en este país preparadas, y nuevamente el Gobierno manifiesta ese desprecio como en la sesión de control, cuando el presidente Mariano Rajoy ha vuelto a mirar para otro lado ante la brecha salarial”, lamentó la portavoz parlamentaria socialista, Margarita Robles.

Los socialistas aseguran que no hubo contactos entre el presidente del Gobierno y Pedro Sánchez para buscar su apoyo, que anunciaron su rechazo a Guindos ya el lunes, antes de hacerse público que se postularía. El primer partido de la oposición condicionó su respaldo a dos requisitos: que el aspirante fuera una mujer y de perfil técnico, no político. “Para el PSOE este menosprecio que se hace a las mujeres en todos los ámbitos nos parece particularmente grave”, incidió Robles.

Pedro Sánchez, secretario general socialista, ha compartido a través de Twitter una imagen del Consejo General del BCE que deja patente la desigualdad en el organismo financiero: dos mujeres frente a 21 hombres, esto es un 8,7% de representación femenina. "¿Queda suficientemente claro por qué proponemos a una mujer?", ha interpelado Sánchez.

La exigencia de los socialistas que una mujer fuera la elegida por el Gobierno para postularse al BCE entronca con la opinión cada vez más extendida en Bruselas de que las mujeres deben tener más presencia en las instituciones europeas (actualmente, por ejemplo, solo hay dos mujeres entre los 25 miembros del Consejo de Gobierno del BCE). Y también ese argumento estuvo presente en las críticas de Podemos. “Luis de Guindos lleva toda su vida representando y sirviendo a los buitres financieros y no a la ciudadanía. Además, ese nombramiento se hace a puerta cerrada y en el órgano solo hay dos mujeres. Sencillamente, no había candidato peor”, atacó Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso.

El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, y la portavoz de esta misma formación en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, coinciden en tachar de “broma macabra” la candidatura de Guindos. Ambos coinciden en que “tiene un currículum a sus espaldas marcado por ser uno de los máximos responsables de la gestión del rescate bancario, de las nefastas políticas de austeridad y de recortes, así como por su pasado como director de la oficina de Lehman Brothers en el Estado español, cuyo colapso dio el pistoletazo de salida a una crisis que la mayoría social sigue sufriendo a día de hoy”.

La falta de respaldo se notó, incluso entre los sindicatos. El líder de CC OO, Unai Sordo, recordó que su organización “no comparte ni ha compartido” las líneas de su política en el paso por el Ministerio de Economía.

“El más idóneo de España”

Al argumento de género para rechazar a Guindos, respondió el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis: “Da la casualidad de que el candidato más idóneo en España para ese puesto es un caballero”.

Además, en el Gobierno sostienen que la candidatura de Luis de Guindos está “bastante amarrada”, apuntan fuentes de Moncloa que aseguran que un fracaso sería un golpe para el ministro y para Mariano Rajoy. “España ha tenido con Guindos un segundo ministro de Exteriores; no ha pasado menos de tres días a la semana en Bruselas, en todas las reuniones y en todos los foros”, señalan estas fuentes. En el Grupo Popular y en el Gobierno se quitó importancia a que De Guindos no estuviera acompañado por ministros o por diputados, a excepción del parlamentario extremeño Carlos Floriano. Algunos ministros aseguran que ni siquiera conocían esa convocatoria y, además, no era una despedida.

Fuera del Gobierno y el PP, solo Ciudadanos mostró su apoyo a Guindos. El secretario general del partido, José Manuel Villegas ha llegado a lamentar su marcha del Ejecutivo porque lo considera el mejor ministro del Gobierno.

Con información de Elsa García de Blas, José Marcos, J. J. Gálvez y Anabel Díez.