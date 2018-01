Rajoy sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres: “No nos metamos ahora en eso”

Mariano Rajoy cree que la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral no es un asunto que competa al Gobierno. En una entrevista en Onda Cero este miércoles le han preguntado por la brecha salarial y el presidente ha contestado: "No nos metamos en eso". En España las mujeres cobran un 85,1% del sueldo de sus colegas masculinos, según Eurostat.

"Los gobernantes debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuales no, y desde luego, no hay ninguna que sea igualar salarios. Que el Gobierno empiece a fijar los salarios de las empresas... No me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes, por ejemplo, francamente", le responde al periodista Carlos Alsina.

No comparten su opinión sus homólogos al frente de Islandia, Alemania y Reino Unido, que ya han aprobado medidas legislativas para igualar los salarios y las oportunidades entre ambos géneros. Ni la oposición en el Congreso, que siguendo ese ejemplo exige prohibir la brecha por ley y aplicar sanciones cuando se incumpla. La Comisión Europea, que en 2014 emitió una recomendación a los Estados miembro de la UE para atajar la desigualdad salarial, también contradice al presidente.

"¿Ni siquiera diciendo que si un hombre y una mujer hacen lo mismo, deberían cobrar lo mismo?", ha insistido el entrevistador al presidente, y ha sido entonces cuando Rajoy ha zanjado la cuestión con un "no nos metamos en eso". "Demos pasos en la buena dirección, que normalmente es como se resuelven mejor los problemas", ha añadido sin dar ningún otro detalle.

Las declaraciones de Rajoy han generado reacciones inmediatas en dirigentes de los principales partidos de la oposición y Ciudadanos ha registrado en el Congreso una batería de preguntas sobre la desigualdad salarial.