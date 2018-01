El BOE publica el auto del Constitucional sobre la investidura de Puigdemont

FOTO: Un grupo de periodistas, este sábado, ante la sede del Tribunal Constitucional. / VÍDEO: El auto del Tribunal Constitucional. jaime Villanueva / efe

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el texto del auto por el que el Tribunal Constitucional impide que Carles Puigdemont sea investido presidente de la Generalitat de forma telemática o por delegación. En una decisión alcanzada este sábado tras varias horas de debate, el pleno de la corte acordó que el expresidente catalán, que se encuentra huido en Bélgica, solo puede ser investido si acude al Parlament y con previa autorización del juez Pablo Llarena.

A la espera de resolver si admite a trámite el recurso del Gobierno, el tribunal establece como medida cautelar la suspensión de "cualquier sesión de investidura que no sea presencial" y marca tres condiciones. La primera es que "no podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente de la Generalidad a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario". La segunda, que "no podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión". Por último, deja claro que "los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios".

El Constitucional resuelve además "declarar radicalmente nulo y sin valor y efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga las medidas cautelares adoptadas en la presente resolución".

El tribunal advierte además al nuevo presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y a los miembros de la Mesa, a quienes se notificará personalmente la decisión, de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir las medidas cautelares adoptadas". Y cita "en particular" cualquier "acuerdo o actuación que permita proceder a un debate de investidura" de Puigdemont "que no respete las medidas cautelares adoptadas en la presente resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento".