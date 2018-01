El fracaso en Cataluña dispara la tensión entre el Gobierno y el PP

“La batalla se da barrio a barrio, casa a casa, a todas las horas del día y todos los días de la semana”. Mariano Rajoy convirtió ayer un mitin en Sevilla en una llamada a la movilización del PP para combatir el auge de Ciudadanos antes de las elecciones andaluzas, municipales, autonómicas y europeas de 2019.

“Esta no es una fuerza política de aficionados”, bramó, comparando a su partido con el de Albert Rivera, al que no mencionó en ningún momento. “Nuestros candidatos sabrán plantar cara a los ataques de los populistas y plantar cara a los oportunistas”, añadió. “La única batalla perdida es la batalla no dada”, añadió. Y remató: “Somos el partido más grande de España, y por tanto se ruega que no nos den lecciones”.

Tras firmar un pacto de investidura y otro para aprobar los Presupuestos, la relación entre Rajoy y Rivera sigue siendo tan tensa como el primer día. Los dos líderes compiten por seducir al electorado de centro derecha. Han vivido desencuentros personales en sus reuniones que les han alejado, según reconocen sus colaboradores. Y ahora se enfrentan a una situación sin precedentes: por primera vez, Ciudadanos puede competir de tú a tú con el PP, según una encuesta de Metroscopia para EL PAÍS que sitúa al partido de Rivera como el primero en intención de voto.

El punto de inflexión en la trayectoria demoscópica de los dos partidos se encuentra en las elecciones autonómicas celebradas el 21 de diciembre en Cataluña. El PP acumula reproches contra Ciudadanos antes, durante y después de esos comicios. Si a la apelación al voto útil de Rivera le siguió la descalificación de que apoyar al PP era tirar un sufragio a la basura, ahora Rajoy reprocha a su competidor que no le preste un diputado para tener grupo propio en el Parlament.

“Algunos no quieren que la voz del PP se oiga con fuerza”, lamentó ayer el presidente. “Lo siento”, añadió. “Tendrán que explicárselo a nuestros votantes y a los suyos”.