Entidades antidrogas piden reinvertir las sanciones por venta de alcohol a menores en deporte y cultura

En noviembre de 2016 la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, afirmó que quería impulsar una ley para frenar el consumo de alcohol entre la población menor. El vicepresidente de la FAD, Ignacio Calderón, ha asegurado este jueves que la ley está en una fase de estudio y que es ambiciosa, aunque la negociación es difícil. Para él lo importante es aprobar una ley que se cumpla, aunque no sea "muy ambiciosa", antes que una que no se cumpla. Las asociaciones y entidades de la Movilización Alcohol y Menores piden que la futura ley no sea solo represiva y contemple también el tema educativo y de prevención.