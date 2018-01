Podemos reclama la celebración de un debate sobre el estado de la nación

Podemos ha solicitado formalmente este jueves la celebración de un debate del estado de la nación que no se produce desde 2015, antes de que el partido lograra por primera vez representación parlamentaria en el Congreso en las elecciones generales del 20-D. "Estamos en 2018 y el Gobierno del PP no lo ha convocado desde entonces. Pensamos que no hay excusa. La situación de España es alarmante, con unos niveles de pobreza y desigualdad gravísimos", ha explicado Pablo Iglesias. El secretario general de Podemos, que ha recordado que "es una costumbre" que el debate anual del estado de la nación "se celebre desde 1983", trasladó en el consejo ciudadano estatal del pasado sábado -se trata del máximo órgano del partido entre congresos-, que esta sería una de sus primeras iniciativas del año.

La apuesta de Podemos por abanderar la agenda social y relegar a un papel secundario en su estrategia a la crisis catalana, donde obtuvo un "mal resultado" electoral el 21-D, ha quedado patente en una jornada que Iglesias ha comenzado reuniéndose con representantes de la Coordinadora Estatal de Plataformas de la Dependencia. El secretario general de Podemos ha tildado de "vergüenza nacional" el estado del sistema de dependencia. La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha mantenido a su vez un encuentro junto con Yolanda Díaz, portavoz de En Marea, con la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC OO en Defensa de unas Pensiones Dignas. "A algunos se les llena la boca con la recuperación económica cuando nueve de cada diez contratos que se firman son temporales, duran una media de menos de dos meses o mientras al día mueren 90 personas con el derecho reconocido a recibir una prestación de dependencia. Todo esto merece un debate en la sede de la soberanía nacional", ha subrayado.

El líder de Podemos confía en que el resto de partidos de la oposición suscribirán la iniciativa de Podemos. "No tenemos ninguna duda de que quieren que haya un debate en el Congreso, una cámara despreciada por el PP, donde hace uso de su capacidad de veto dejando en papel mojado la soberanía nacional", ha afirmado Iglesias. A su entender, el PP "va a tener muy difícil explicar no ir" a un debate del estado de la nación dada la coyuntura. "Los españoles tienen derecho a que el Gobierno dé la cara", ha sentenciado. Tras varias semanas ausente de la arena política, Iglesias ha retomado la actividad. Otra muestra es que este viernes Podemos presentará una proposición de ley para gravar con impuestos a la banca. El PSOE ya ha dicho que la apoyará.

Dependencia y pensiones

"Es una vergüenza que en este país algunos sigan con la guerra de banderas, cuando al día hay 90 compatriotas españoles que mueren en la lista de espera para unas ayudas por la dependencia que tienen concedidas", ha criticado Iglesias tras su reunión con la Coordinadora Estatal de Plataformas de la Dependencia. “No se puede salir de la crisis cuando dejas en la estacada a cientos de miles de personas [...]. Es hora de hacer política de verdad y necesitamos que todos los partidos políticos nos atiendan ahora. No necesitamos que en campañas electorales se acerquen a hacerse la foto al lado de una silla de ruedas", ha abundado en el mismo sentido Aurelia Jérez, presidenta de la plataforma.

Iglesias ha recordado el "problema de financiación" del sistema, en el que el Estado no cumple con una aportación que debería repartirse de forma equitativa con las comunidades autónomas. La realidad es que las delega la mayor parte del gasto. Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura ya insistían antes de la conferencia de presidentes del año pasado en el “incumplimiento flagrante” del Estado en la financiación de la dependencia. Las autonomías socialistas reprochaban al Ejecutivo de Mariano Rajoy que solo aporte entre el 15-20% del coste.

El mantenimiento de las pensiones y la última propuesta de la ministra de Empleo, Fátima Báñez -plantea que la pensión se puede calcular con toda la vida laboral- también han centrado la atención de Podemos. "Es una política criminal la que está haciendo el gobierno del Partido Popular con las pensiones, después de matarse a trabajar toda la vida qué menos que el Estado pueda garantizar unas pensiones dignas para nuestros mayores", ha cargado Irene Montero. "Las políticas del Partido Popular son un peligro para el sistema público de pensiones. Las urgencias que tiene el sistema son varias, pero la primera es la eliminación del factor de sostenibilidad que entra en vigor dentro de un año", ha añadido Yolanda Díaz.