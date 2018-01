El PP moviliza a sus líderes frente a Ciudadanos

El PP pedirá a sus ministros, líderes autonómicos y representantes municipales que reactiven su agenda para “sacar al partido a la calle”, movilizará a Rajoy como protagonista de distintos actos y estudiará nuevas propuestas programáticas —quizás en el marco de una convención nacional— para cimentar el discurso de los candidatos con los que concurrirá a las elecciones autonómicas y municipales de 2019, según fuentes de su dirección. El Gobierno, por su parte, se centrará en intentar sacar adelante los Presupuestos, la financiación autonómica, el pacto educativo y la reforma del sistema de pensiones. Dos estrategias con las que Rajoy intenta rearmar al partido para que afronte una batalla que nunca ha disputado. El PP tiene por primera vez un rival con la capacidad para seducir a sus votantes y a las nuevas generaciones de electores.

“El PP va a tener un calendario potente e intenso durante 2018”, anunció ayer Fernando Martínez-Maillo, el coordinador nacional, tras la reunión del comité de dirección de la formación. “Estamos en el año previo a las municipales y autonómicas, y uno de los objetivos es prepararlas”, recordó. Y subrayó: “Partimos con una potentísima estructura territorial, somos el partido con más concejales y alcaldes, con representación en todos los Parlamentos, Cabildos y Consells”.

El éxito de Ciudadanos en Cataluña coloca al PP frente a un jeroglífico de difícil resolución. El partido de Rivera es al mismo tiempo rival electoral y socio potencial en la formación de gobiernos. Un binomio que Rajoy intentará romper en los próximos meses. ¿El primer paso? Convocar a los ministros, presidentes autonómicos, diputados, senadores y concejales que forman la Junta directiva para “analizar la situación política”.

“El último CIS mostró que en todos los tramos de edad por debajo de 55 años Ciudadanos está por delante del PP; y que por debajo de 45 el PP es cuarta fuerza. O eres consciente de que tienes un problema o has perdido el sentido de la realidad”, explicó un exidirigente del PP que tuvo responsabilidades ejecutivas en los Gobiernos de José María Aznar. “Está es la consecuencia de no tomar decisiones y de no hacer cambios de calado”, siguió. “El calendario judicial solo va a acumular problemas y el político es terrible, porque la minoría parlamentaria es cada vez más visible”. Y recalcó: “Lo más llamativo de todo es que es un Gobierno sin agenda”.

Un Gobierno sin agenda

El PP justifica esa impresión con su minoría parlamentaria. Todos los analistas coinciden en que la aritmética parlamentaria cambiaría si hoy hubiera elecciones generales, facilitando que la suma de los dos partidos del bloque conservador resolviera la gobernabilidad y los trámites legislativos. El problema del PP es que eso no se debería a sus resultados.

“El PP ve cómo Ciudadanos le está ganando terreno y los datos indican que lo que ha ocurrido en Cataluña puede ser extensible al resto de España”, describió Paco Camas, analista de Metroscopia, que recordó que el 14% de votantes del PP en 2016 ahora votarían a Ciudadanos y que la fidelidad de los seguidores de Rajoy ha pasado de su habitual 80% al 68%. “En la situación actual, una suma del PP y Ciudadanos probablemente esté por encima de la mayoría absoluta”, siguió. Y remató: “El PP tiene que andarse con mucho cuidado. Goza de un votante muy fiel, muy movilizado, concentrado en votantes de más de 55 años, pero también mantiene un apoyo importante en gente de edad media. Y ahí Ciudadanos le puede comer mucho más terreno. Es una batalla que se va a lidiar en regiones como Andalucía o como Madrid”.

Un escenario preocupante para el PP. Los estrategas del partido subrayarán en los próximos meses que sus siglas representan el voto útil porque Rajoy es quien está en La Moncloa. Recordarán que el poder institucional del PP llega hasta todas las comunidades y grandes municipios, algo de lo que no puede presumir Ciudadanos. E insistirán en que este partido no ha tenido nunca ninguna responsabilidad de Gobierno, por lo que carece de la experiencia necesaria para consolidar la salida de la crisis económica y afrontar el reto independentista.

La dirección pedirá un esfuerzo a los pesos pesados del partido. Llega la hora de ampliar el discurso, sin centrarse solo en Cataluña, y también toca bajar al cuerpo a cuerpo en todas las provincias.